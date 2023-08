Erst der dritte Treffer des TSV Dorfen zählt: „Mir fehlt eine klare Linie der Schiedsrichter“

Starken Einsatz zeigte erneut TSV-Kapitän Gerhard „Gaga“ Thalmaier (l.) hier gegen Verteidiger Robert Aicher. © prä

Dem TSV Dorfen werden im Bezirksligaspiel gegen den TSV Teisendorf zwei Tore aberkannt. Zöller lässt die Hausherren aber kurz vor Schluss doch noch jubeln.

Dorfen – Die Fußballer des TSV Dorfen haben den bisherigen Tabellennachbarn TSV Teisendorf 1:0 bezwungen. Es war zwar keine hochklassige Begegnung, aber trotzdem bot sie alles, was ein interessantes Fußballspiel ausmacht: viel Kampf, Emotionen, allerdings auch diskutable Schiedsrichterentscheidungen.

Nervöser Beginn

Anfangs wurde die Partie von beiden Teams sehr nervös geführt. Die Dorfener hatten zwar Feldvorteile, aber die Angriffe wollten einfach zu keinem Erfolg führen. Immer wieder sahen die nur 100 Zuschauer viele leichtsinnige Abspielfehler. Zudem fehlte es oft noch an der präzisen Abstimmung im Team. Während der ersten 45 Minuten hatten die Gäste keine einzige Tormöglichkeit.

Zwei Treffer werden aberkannt

Mehr hatte der TSV zu bieten. Ein erster Schuss von Michael Friemer aus 18 Metern verfehlte das Gehäuse (7.). Nach einem Doppelpass mit Gerhard Thalmaier zielte Fabio Zöller aus spitzem Winkel drüber (18.). Dann ein erster Aufreger: Freistoß aus 20 Meter Entfernung in halblinker Position für die Baumgärtner-Mannen (26.). Alexander Linner trat an und zirkelte das Leder über die Mauer in den rechten Winkel. Ein sehenswerter Treffer. Dem war aber nicht so, weil Schiedsrichter Peter Reitmaier (SC Falkenberg) etwas dagegen hatte. Für ihn stand Friemer zu nahe an der Mauer, was seiner Ansicht nach regelwidrig war, also kein Tor. Dann die 45. Minute: Friemer wurschtelte sich auf rechts durch. Alexander Heilmeier lief aus dem Abseits kommend dazu, griff aber nicht ein, als Friemer traf. Doch der Referee ahndete die angebliche Abseitsstellung. Heilmeiers.

In der zweite Halbzeit wurde die Partie ausgeglichener, aber auch härter. Vor allem die Teisendorfer leisteten sich immer wieder kleine Nickeligkeiten. So spielte sich das Geschehen zunächst im freien Raum ab. Erst eine Viertelstunde vor dem Ende nahm das Match wieder Fahrt auf. Manuel Zander schoss aus 17 Metern übers Tor (75.). Nach einem Zuspiel von Kapitän Thalmaier schoss Heilmeier drüber (80.).

Siegtreffer für den TSV Dorfen in der 87. Minute

Als dann alle schon mit dem torlosen Unentschieden rechneten, stand plötzlich Zöller alleine vor Keeper Patrick Brunold. Er spitzelte den Ball überlegt über ihn und konnte im Nachsetzen ungehindert zum umjubelten 1:0 vollenden (87.).

Das Endergebnis stand fest, aber das war noch lange nicht alles: Friemer handelte sich nach einem Foulspiel noch eine Zeitstrafe ein (89.), und der Teisendorfer Maximilian Oeggl sah wegen wiederholten Foulspiels noch die Ampelkarte (90.).

Stimmen zum Spiel

Heiko Baumgärtner, Trainer des TSV Dorfen: „Mir fehlt eine klare Linie der Schiedsrichter in unserer Liga. Die gleiche Situation wie mit Friemer und Heilmeier gab es im letzten Spiel in Freilassing gegen uns. Da entschied der Schiri gegen uns auf Tor für den Gegner. Aber mein Team zeigte Reaktion und Leidenschaft. Wir waren von Anfang an gut im Spiel und haben gearbeitet, Teisendorf hatte in der ersten Halbzeit keine Tormöglichkeit. In der zweiten Halbzeit wollten wir dann den Sieg, und dadurch gab es Löcher in der Abwehr. Auf alle Fälle haben wir verdient gewonnen.“

Werner Aimer, Fußball-Abteilungsleiter des TSV Dorfen: „Wir haben absolut verdient gewonnen. Leider ist der Erfolg nicht höher ausgefallen, aber da hat jemand etwas dagegen gehabt. Unser Team zeigte aber die richtige Reaktion und ist als Mannschaft aufgetreten. Wir waren das ganze Spiel überlegen und haben Willen gezeigt, so wie es unsere treuen Fans sehen wollen.“ (Hans-Peter Mertins)