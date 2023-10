Erster Saisonsieg für Kranzberg II – Hitziges Duell zwischen Hohenkammer und Massenhausen

Teilen

Satter Schuss: Marcus Malle erzielt das zwischenzeitliche 1:0 für den SV Hohenkammer – sein 15. Saisontor. Foto: michalek © michalek

Während sich Hohenkammer und Massenhausen mit einem Remis trennen, feiern Rohrbach II, Kranzberg II und Neufahrn Siege in der A-Klasse.

Landkreis – Viele Überraschungen hielt der zwölfte Spieltag in der A-Klasse 5 bereit. Sowohl das bisher punktlose Team von Kranzberg II als auch der Tabellenvorletzte Unterbruck II gewannen ihre Duelle. Im Topspiel trennten sich die treffsicheren Mannschaften aus Hohenkammer und Massenhausen mit einem 1:1-Unentschieden.

Ein frühes und ein spätes Tor beschert Rohrbach II den Sieg

TSV Eching II – TSV Rohrbach II 0:2 (0:1). In Abwesenheit von vielen Stammspielern fehlte den Zebras zu Hause auch etwas das Glück. „Einen Punkt hätten wir verdient gehabt. Es war viel mehr drin“, sagte Trainer Peter Kanizsai. Mehrfach verpassten es die Gastgeber jedoch, aus kurzer Distanz einzunetzen. Besonders bitter war zudem die glatt Rote Karte von Finn Labedzki: In der Nachspielzeit schickte der Unparteiische den Kicker nach einem taktischen Foul kurz vor der Strafraumgrenze aber zurecht vom Platz (90.+2).

Tore: 0:1 Matthias Kaindl (8.), 0:2 Benedikt Schneck (86.).

Neufahrn entführt drei Punkte aus Kirchdorf

SC Kirchdorf II – FC Neufahrn 1:3 (1:3). „Chancen für drei Spiele“ hat sich die Elf von SCK-Coach Severin Reinmoser gegen den Tabellenführer erkämpft. Und trotz des frühen 1:3-Rückstands waren für ihn beide Teams ebenbürtig. „Ich habe meinen Jungs nichts vorzuwerfen. Jeder hat gewusst, was er zu tun hat.“

Tore: 1:0 Johannes Kaindl (2.), 1:1 Kevin Ogbebor (5.), 1:2 Timo Seber (13.), 1:3 Tufan Cicek (20.).

Unterbruck feiert nach neun Niederlagen endlich wieder einen Dreier

SV Dietersheim – FCA Unterbruck II 0:2 (0:0). „Das Erfolgserlebnis hat der Mannschaft sehr gutgetan“, freute sich FCA-Trainer Florian Danhofer. Nach neun Niederlagen in Folge sicherte man sich mit einer kämpferisch überragenden Teamleistung den verdienten Sieg.

Tore: 0:1 Johannes Georgi (66.), 0:2 Yanick Aru (82.).

„Lange hat’s gedauert. Aber es war ein verdienter Sieg.“

SG Eichenfeld – SV Kranzberg II 1:2 (0:1). „Endlich!“ Nach einer langen Serie an Niederlagen holte sich die Elf von Coach Tobias Baierl den ersten Dreier der neuen Spielzeit. „Lange hat’s gedauert. Aber es war ein verdienter Sieg“, berichtete der Übungsleiter, der bis zuletzt zittern musste. Denn in der fünften Minute der Nachspielzeit setzte die SGE noch einen Freistoß an den Innenpfosten.

Tore: 0:1 Florian Hauner (38.), 0:2 Badreddine Dars (71.), 1:2 Niklas Reuter (90.+2.).

Punkteteilung zwischen Hohenkammer und Massenhausen

SV Hohenkammer – SC Massenhausen 1:1 (1:1). In einem engen Topspiel trennten sich die Teams mit einem gerechten Unentschieden. „Wir sind in der Defensive ziemlich gut gestanden“, merkte Hohenkammers Spielertrainer Tobias Stöger an. Unter anderem parierte Keeper Philipp Friedrich einen Elfmeter. Richtig hitzig wurde dann die letzte halbe Stunde der Partie: Auf zwei Zeitstrafen für Yusuf und Emircan Tiryaki vom SVH (67.) folgte eine zehnminütige Zwangspause für SCM-Torschütze Andreas Scheibeck (79.). Und nach der Gelb-Roten Karte für Luca Schlüter (90.+4) beendeten die Gäste das Spiel nur mit zehn Mann.

Tore: 1:0 Marcus Malle (8.), 1:1 Andreas Scheibeck (45.+2).

Entscheidung in der Schlussphase: Ilmmünster feiert Heimsieg

SV Ilmmünster – SV Pulling 2:0 (0:0). Kein besonders gutes Spiel von beiden Teams sei das Duell in Ilmmünster gewesen, sagte SVP-Coach Andreas Eckardt. Zwar habe sein Team mehr von der Partie gehabt, doch die Effektivität vor dem Tor habe gefehlt. „Heute sollte es nicht sein.“

Tore: 1:0 Lukas Preitschopf (84.), 2:0 Florian Scharger (90.+4). (Franziska Kugler)