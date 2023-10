Eurasburg erlebt beim ESV Penzberg seinen Tag X - Benediktbeuern dreht Rückstand in Höhenrain

Von: Oliver Rabuser

Nach sieben Siegen und einem Remis musste Felix Jung mit Eurasburg gegen Penzberg die erste Niederlage einstecken. © jan.leyding

Während Eurasburg gegen Penzberg erstmals in dieser Spielzeit als Verlierer vom Platz geht, teilen Schlehdorf und Antdorf die Punkte.

Erste Saisonniederlage für den SV Eurasburg

ESV Penzberg - SV Eurasburg-B. 3:1 (1:0) – „Es war klar, dass der Tag X kommt, an dem wir mal wieder verlieren“, sagte Felix Jung nach der ersten Saisonniederlage. Viel lief an diesem Nachmittag auch nicht zusammen beim SVEB, der in Penzberg mit einem neuen System experimentierte. Jung übernahm auch Verantwortung dafür, „dass das vielleicht nicht das Richtige war“.

Die Gegentreffer waren aber auf individuelle Aufbaufehler zurückzuführen. Nach dem zweiten Gegentreffer hatten die Eurasburger einmal eine Antwort parat: Sie bekamen im direkten Gegenzug einen Strafstoß nach Foul an Lukas Bergmoser zugesprochen und Christian Martner stellte den Anschluss wieder her (52.). Aus dem Spiel heraus wollte den Gästen aber kein Treffer mehr gelingen, stattdessen fiel in der Nachspielzeit das 3:1. (Redaktion Isar-Loisachbote)

Benediktbeuern kommt nach 0:2-Rückstand zurück

FSV Höhenrain - TSV Benediktbeuern 2:4 (2:4) – Eine Partie mit optimalem Beginn für die Hausherren und dem besseren Ende auf Seiten der Gäste. Schon kurz nach dem Anstoß brachte David Lech (2.) die Hausherren in Führung und der selbe Spieler (19.) baute recht bald den Vorsprung für Höhenrain auf 2:0 aus. „Da waren wir noch nicht richtig auf dem Platz, haben Höhenrain mit gravierenden Fehlern zum Tore schießen förmlich eingeladen“, kritisierte TSV-Trainer Thomas Neumeier. Sein Gegenüber Klaus Heller freute sich zwar über das konsequente Nutzen der Möglichkeiten, doch der FSV-Coach ahnte nichts Gutes: Martin Schneider musste verletzt ausgewechselt werden und Hansi Feirer konnte die Partie nur angeschlagen fortsetzen. Heller: „Da war plötzlich viel Unruhe, die Ordnung ging verloren.“ Eine Situation die von den Benediktbeurern eiskalt genutzt wurde. Heller hatte die Seinen im Vorfeld zwar mehrfach vor Benedikt Veicht und Albert Schandl gewarnt, doch die Torjäger der Gäste kamen zu ihren Chancen und schlugen zu. Schandl (22.) verkürzte, Veicht (22./ 25.) glich aus und besorgte die TSV-Führung, ehe Schandl (45.+1) ein zweites Mal traf. Wie schon beim 3:2-Erfolg im Hinspiel konnte Neumeiers Team also das Blatt wenden. Und bei den Gastgebern musste auch noch Simon Paul verletzt vom Platz. Höhenrain steckte allerdings nicht auf, hatte im zweiten Abschnitt auch die Gelegenheit auf zu schließen, doch Hansi Feirer scheitert mit einem Elfmeter. Heller: „Vielleicht wäre es noch einmal spannend geworden. Insgesamt haben uns aber durch die vielen Ausfälle und damit verbundenen Umstellungen die Mittel gefehlt.“ Neumeiers Fazit: „Nachdem wir schnell ins Hintertreffen geraten sind, haben wir durch Umstellungen das Spiel immer mehr bestimmt und sicherlich nicht unverdient gewonnen.“ (Hans Demmel)

Kein Sieger in Schlehdorf

FCK Schlehdorf - SG Antdorf 1:1 – „Wenn du aufsteigen willst, musst du so ein Spiel gewinnen“, stellte Max Jochner nach Spielende klar, denn für den FCKS ist das Unentschieden ein herber Rückschlag im Rennen um einen Platz in der Meisterrunde. Einmal mehr spielten die Platzherren bis zum gegnerischen Sechzehner gefällig, dann aber hapert es an zündenden Ideen. Zudem gab es viele Stellungsfehler, dadurch Lücken im Zentrum. Ein Handicap war freilich auch der ungeplante Rückstand: Ein langer Ball erwischte Vladi Nedeljkovic auf dem falschen Fuß, sodass der Antdorfer Angreifer für sein Spekulieren letztlich belohnt wurde.

Obwohl Valadis Palogiannis nach 36 Minuten im Anschluss an zwei Fouls mit Rot vom Platz musste, war die Unterzahl kein Nachteil für die Kochelseer. Jochner nahm einige Wechsel bezüglich Personal und Taktik vor – und plötzlich flutschte es. Großchancen blieben zwar Mangelware, aber der FCKS hatte die Spielkontrolle. Überdies das Glück, dass ein Freistoß von Markus Kröner von der Abwehrmauer unhaltbar über die Torlinie abgelenkt wurde – 1:1. Schlehdorf drückte weiter und Stefan Raffeiner setzte nach einem Eckball den Kopfball freistehend über das Quergebälk, doch auch die Gäste hatten noch einen Hochprozenter. (Oliver Rabuser)