Aschheims „Torjäger“ Falk Schubert wird fit für Topspiel gegen FC Schwabing

Von: Guido Verstegen

Zwei der drei Aschheimer Saisontreffer hat bisher Falk Schubert erzielt. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Ein Hauch von Topspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord: Der ebenfalls noch ungeschlagene FC Aschheim erwartet den neuen Spitzenreiter FC Schwabing.

Aschheim – „Selbst Rohrbach-Anhänger haben nach dem Spiel gemeint, dass das ein anderer FC Aschheim gewesen sei als zuletzt“, war Vincenzo Contento stolz auf seine Elf. Die überzeugte beim 0:0 in der Fremde, strahlte dabei allerdings kaum echte Torgefahr aus. „Ich weiß auch nicht, es wirkt so, als würden sich die Jungs vorne zu viele Gedanken machen. Wir brauchen den schnellen Abschluss ohne großes Nachdenken“, sagt der FCA-Trainer vor dem Duell mit dem FC Schwabing (Dienstag, 19.30 Uhr).

Der Kontrahent eroberte dank des 5:0 gegen den BC Attaching die Tabellenspitze, ist wie der FCA noch ohne Gegentor, haben allerdings selbst bereits sieben Treffer bejubelt. „Wir erwarten einen technisch starken Gegner und werden sicher in jeder Hinsicht gefordert sein“, glaubt Contento.

FC Aschheim: „Torjäger“ Falk Schubert wird für Duell gegen Tabellenführer Schwabing fit

Er hatte seinen angeschlagenen Defensivspezialisten Falk Schubert in Rohrbach zunächst geschont, bringt ihn gegen Schwabing vermutlich aber von Anfang an: „Das war eine Vorsichtsmaßnahme, wir brauchen Falk am Dienstag.“ Kurios: Schubert zeichnet für zwei der drei Aschheimer Saisontreffer verantwortlich.

In der vergangenen Spielzeit trafen die beiden Mannschaften gleich dreimal aufeinander: Alle drei Partien endeten mit einem 3:1, zweimal gewann der FC Schwabing, auch im Toto-Pokal. Apropos Toto-Pokal: Diesmal schalteten die Schwabinger in der ersten Runde den Landesligisten SC Olching aus und dürfen sich jetzt auf den Vergleich mit dem Drittligisten SpVgg Unterhaching freuen. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob - A. Contento, Ketikidis, Schubert, Do. Contento - Trabelsi, Di. Contento, Petermeier, Stanojevic - Özgül, De Marco