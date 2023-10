FC Augsburg II gegen Türkgücü München: Karaogul-Treffer reicht zum Sieg

Von: Boris Manz, Laurin Diepers

Türkgücü München gewinnt gegen den FC Augsburg II das zweite Spiel in Folge. © Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Türkgücü München gastiert in der Regionalliga Bayern beim FC Augsburg II und möchte mit einem Sieg Platz drei halten. Der Live-Ticker hier bei uns.

FC Augsburg II – Türkgücü München, Freitag 19:00 Uhr

Nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage steht Türkgücü punktgleich mit Aubstadt auf dem dritten Tabellenplatz der Regionalliga Bayern . Um diese Position zu halten, will die Kayabunar-Elf heute gewinnen. Gegen die Reserve des FC Augsburg tat sich Türkgücü jedoch die vergangenen Aufeinandertreffen immer schwer.

Augsburg – Türkgücü München blieb zuletzt fünf Partien in Folge ungeschlagen. Vergangene Woche erkämpfte sich die Mannschft beim Arbeitssieg gegen den FC Memmingen drei Punkte. Gegen den Aufsteiger taten sich die Münchner lange schwer und profitierten am Ende von einer roten Karte für die Gegner.

FC Augsburg II empfängt Türkgücü München: Fuggerstädter im Aufschwung

Mit zehn Siegen und nur drei Niederlagen steht Türkgücü nach 17 Spielen in der Regionalliga Bayern gut da. Vor allem die Defensive überzeugt diese Saison. Erst 15 Gegentreffer musste die Kayabunar-Elf hinnehmen. Stabilität verleihen dort das Gebrüder-Trio Marco, Sascha und Kevin Hingerl. Der Lohn: Zum Ende der Hinrunde stehen die Münchner auf einem zufriedenstellenden dritten Tabellenplatz.

Das heutige Gastspiel beim FC Augsburg II kann sich für Türkgücü knifflig erweisen. Die Fuggerstädter haben in den letzten drei Partien sieben Punkte geholt und befinden sich im Aufwind. Die starke Abwehr der Münchner wird es Augsburg nicht so leicht machen, wie zuletzt gegen Burghausen und Fürth, in denen die Angreifer des FC gleich mehrfach ihren Torinstinkt unter Beweis stellen konnten.

FC Augsburg II gegen Türkgücü im Live-Ticker: Kayabunar holt Tipps von Daum

Das Team von der Heinrich-Wielandt-Straße dürfte dennoch mit viel Selbstbewusstsein anreisen. Im ganzen Oktober verlor Türkgücü München kein einziges Spiel – auswärts verlor man zuletzt im August bei Viktoria Aschaffenburg. (1:2)

Am vergangenen Wochenende traf sich Kayabunar privat mit Meistertrainer Christoph Daum. „Christoph hat mir sehr viele Tipps gegeben, aber auch stets betont: Alpi, das sind meine Erfahrungen. Du kannst es annehmen oder nicht“, sagte Kayabunar zu Fußball-Vorort. Vielleicht greif Kayabunar in Augsburg direkt in die Daum-Trickkiste. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie. (lad/btfm)