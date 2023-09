FCB-Coach Seitz lobt Mentalität der U23 - Türkgücü feiert „hart erkämpfte drei Punkte“

Von: Robert M. Frank

Wenn beide Teams alles raushauen: Dank einer Energieleistung setzten sich die kleinen Bayern in einem spektakulären Torfestival gegen den FC Memmingen durch. © IMAGO/DiZ-PiX

Der FC Bayern II entscheidet ein wildes Sieben-Tore-Spiel in Unterzahl für sich. Türkgücü beißt sich derweil in der Spitzengruppe fest.

FC Bayern II - FC Memmingen 4:3 (2:2). – Ohne die kurz vor Transferschluss noch an andere Clubs verliehenen Spieler Paul Wanner (zum Zweitligisten Elversberg) und Arijon Ibrahimovic (zum italienischen Erstligisten Frosinone) schafften die kleinen Bayern nach dem 2:3 unter der Woche bei der DJK Vilzing wieder die Wende. Dank einer Energieleistung gewann die Mannschaft von Trainer Holger Seitz in Unterzahl in einem wilden Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten FC Memmingen.

In der Partie im Grünwalder Stadion zeigten sich beide Defensiven sehr anfällig und folgerichtig fielen auf beiden Seiten viele Treffer. Nach dem 1:0 für die Amateure durch Lovro Zvonarek (3.) glich der Regionalliga-Rückkehrer aus Schwaben über Jakob Gräser aus (23.), bevor Désiré Sègbè für die Münchner mit dem 2:1 per Foulelfmeter den alten Abstand wieder herstellte (39.).

FCB-Coach Seitz lobt Mentalität der U23 - Kayabaunar freut sich über „harte erkämpfte drei Punkte“

Nach dem 2:2 durch Ex-Profi Manuel Konrad legten für die Heimelf Younes Aitamer (52.) und Dion Berisha (66.) nach dem Seitenwechsel wieder nach. Nach einer gelb-roten Karte für FCB-Innenverteidiger Steve Breitkreuz (69.) markierten die Gäste über Pascal Meier noch den Anschluss zum 3:4 (71.), mehr war für den Aufsteiger in Überzahl jedoch nicht mehr drin. „Die Mentalität, die die Jungs an den Tag gelegt haben, bis zur allerletzten Sekunde alles zu geben, war am Ende entscheidend, dass wir es geschafft haben“, lobte Seitz.

Greuther Fürth II - Türkgücü München 1:2 (1:1). – Einem 1:0 unter der Woche gegen den TSV Buchbach ließ Türkgücü einen weiteren Sieg bei den kleinen „Kleeblättlern“ folgen und kletterte auf den vierten Tabellenrang. Serhat Imsak besorgte mit einem schönen Heber die frühe Führung (5.). Die Mannschaft von Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar fing sich zwar etwas überraschend den Ausgleich nach einer Ecke (20.), danach dominierten die Gäste jedoch wieder.

Nach vertanen Gelegenheiten von Maximilian Berwein (32.) und Ünal Tosun (42.) vergab Kevin Hingerl einen Foulelfmeter (52.), am Ende war der Münchner Jubel nach dem 2:1 des eingewechselten Benedict Laverty umso größer (69.). Zumal in der Schlussphase Türkgücü-Torwart Sebastian Kolbe mit einer starken Parade den Ausgleich verhinderte. „Das waren hart erkämpfte drei Punkte“, so Kayabunar. (ROBERT M. FRANK)

Scheinüberlegenheit: Greuther Fürth II mag dominant aufgetreten sein, doch am Ende siegte Türkgücü. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink