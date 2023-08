„Verfallen nicht in Hektik“ - TSV Buchbach im Abstiegskampf bei direktem Konkurrenten gefordert

Das Warten auf den ersten Saisonsieg: Kann der TSV Buchbach in Bamberg endlich dreifach punkten? © Michael Buchholz

Kellerduell in der Regionalliga: Buchbach ist am Samstag beim Aufsteiger FCE Bamberg zu Gast, der im Gegensatz zum TSV bereits einen Sieg in dieser Saison feiern konnte.

Buchach – Vier Spiele, ein Punkt – die Bilanz des TSV Buchbach in der Regionalliga ist nicht berauschend, aber Grund zur Panik sieht Abteilungsleiter Georg Hanslmaier vor der Partie bei Aufsteiger FC Eintracht Bamberg (Sa., 14 Uhr) nicht: „Wir verfallen nicht in Hektik, weil wir ja wussten, dass sich die Mannschaft erst finden muss.“ Der 2:0-Erfolg im Pokal beim SV Donaustauf sei wichtig für die Moral und das Selbstvertrauen.

„Wenn wir gegen einen direkten Konkurrenten etwas mitnehmen könnten, wäre das einiges wert.“

„Darauf wollen wir in Bamberg aufbauen“, so Hanslmaier. „Das ist ein Gegner auf Augenhöhe, der auch bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen muss. Wenn wir gegen einen direkten Konkurrenten etwas mitnehmen könnten, wäre das einiges wert.“

Die Mannschaft von Trainer Jan Gernlein hat sich am ersten Spieltag gegen den FV Illertissen 1:0 durchgesetzt, danach gab es ein 0:2 in Aubstadt sowie jeweils ein 0:1 gegen Ansbach und Viktoria Aschaffenburg. „Ich denke, dass der Gegner trotz der drei Niederlagen noch viel Euphorie hat. An den knappen Ergebnissen kann man ja sehen, dass Bamberg ordentliche mithalten kann.“

Verletzungssorgen beim TSV

Im Buchbacher Kader sind einige Fragezeichen: Die erkrankten Nerman Mackic und Dennis Polat werden voraussichtlich keine Option sein, dagegen sollte Maximilian Manghofer seine Oberschenkel-Verhärtung auskuriert haben und an der Seite von Philipp Walter, der wegen seiner gereizten Achillessehne auch noch nicht hundertprozentig fit ist, die Innenverteidigung bilden. Keeper Ludwig Zech hat Probleme mit den Adduktoren, insofern wird wohl Felix Junghan wieder zwischen den Pfosten stehen. Tobias Steer hat während der Woche über eine Verhärtung im Oberschenkel geklagt, sollte aber auflaufen können.

Ein größeres Thema sind die Knieprobleme von Manuel Mattera. Eine Verletzung am nicht operierten Gelenk – vor zwei Jahren hatte ein Kreuzbandriss am anderen Knie das Eigengewächs schon mal lange außer Gefecht gesetzt – macht weitere Einsätze wohl erst einmal unmöglich. „Wir hoffen, dass sich die Verletzung nach gründlicher Untersuchung als nicht gravierend herausstellt“, so Hanslmaier, der grundsätzlich optimistisch bleibt: „Wir kriegen in Bamberg genug Erfahrung aufs Eis, um dort bestehen zu können. (Michael Buchholz)

Tipp: 3:1 für Buchbach

TSV-Kader: Junghan, Zech; Walter, Orth, Schmit, Manghofer, Polat, Kampmann, Brucia, Mittermaier; Petrovic, Heiland, Kelmendi, Ramstetter, Vrenezi; Ammari, Steer, Sztaf, Stoßberger, Rabenseifner.