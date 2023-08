Bachmaier nimmt sein Team in die Pflicht: „Gegen Ottenhofen erwarte ich eine deutliche Steigerung“

Nach 2:2-Remis gegen Türkgücü Erding

+ © EICKE LENZ c/o MW-Verlag Muenchen Taufkirchens Trainer Thomas Bachmaier hofft gegen Ottenhofen auch auf Rückenwind durch Flutlicht-Heimspiel. © EICKE LENZ c/o MW-Verlag Muenchen

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Helmut Findelsberger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Während Hörgersdorf und Forstern nach dem Auftaktsieg nachlegen wollen, fordert Bachmaier von seinem Team drei Punkte gegen Ottenhofen.

Hörgersdorf und Forstern wollen zweiten Sieg

FC Hörgersdorf – FC Forstern, (Fr., 18.30 Uhr): Zwei Gewinner des ersten Spieltags stehen sich am heutigen Freitag zum Auftakt des zweiten Spieltags in der Kreisklasse gegenüber. Nach dem überraschenden Auswärtssieg in Hohenpolding möchte Aufsteiger FC Hörgersdorf nachlegen: „Es geht gegen eine gestandene Kreisklasse-Mannschaft mit Potenzial nach oben. Aber wir wollen unbedingt gewinnen“, so FCH-Coach Georgios Karisis.

Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki hält dagegen: „Auch für uns war es ein Auftakt nach Maß. Auf den Golanhöhen ist es immer etwas unangenehm zu spielen. Aber wir wissen, was auf uns zukommt. Auf Martin Stöckl müssen wir besonders aufpassen. Aber wir wollen den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren.“ Beide Teams können das Spiel unverändert angehen. Tipp: 1:1

Sieg ist Pflicht: Taufkirchen empfängt Ottenhofen

BSG Taufkirchen – DJK Ottenhofen (Fr., 20 Uhr): Nach dem Punkt beim Mitfavoriten Türkgücü Erding ist für die BSG gegen Ottenhofen der erste Sieg Pflicht. Spielertrainer Thomas Bachmaier richtet klare Worte an sein Team: „Gegen Ottenhofen erwarte ich eine deutliche Steigerung im Vergleich zu letzter Woche. Wir hatten uns viel vorgenommen, aber wenig umgesetzt. Ich hoffe, dass das Heimspiel unter Flutlicht dazu beiträgt, dass wir die entsprechenden Dinge umsetzen können.“ Er muss auf Fabian Aigner und Julius Heilmeier (beide verletzt) sowie auf Urlauber Samuel Schlossnikl verzichten.

Ottenhofen erwartet nach dem Sieg über St. Wolfgang eine deutlich schwerere Aufgabe. „Die Voraussetzungen sind für uns nicht so toll, weil wir für den Doppelspieltag in Taufkirchen gerade einmal einen Kader von 21 Leuten für zwei Mannschaften zur Verfügung haben. Es müssen einige doppelt spielen. Wir sind dabei, den einen oder anderen ehemaligen Spieler wieder zu rekrutieren“, so DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. Andi Lechner fällt mit einem Meniskusriss die komplette Vorrunde aus. Seb Reiser, Matthias Dietrich und Thomas Lippacher sind im Urlaub. Tipp: 3:1 (Helmut Findelsberger)