Zum Angstgegner ins Allgäu: Kann sich Gilching steigern?

Trainer Peter Schmidt will die Startelf umbauen, „sonst würde ich mich ja als Trainer unglaubwürdig machen“. Foto: andrea Jaksch © andrea Jaksch

Die Punkteausbeute bislang ist gut, die Leistungen waren es eher weniger. Letzteres möchte der TSV Gilching-Argelsried ändern, um am Mittwoch beim FC Kempten bestehen zu können.

Gilching – Im Punkte hamstern sind die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried bislang sehr gut. Der Landesligist spielte in den ersten vier Spielen wenig berauschend, holte mit sechs erzielten Toren aber bereits acht Zähler und ist noch ungeschlagen. „Wenn wir aber so weitermachen, ist unser Glück bald aufgebraucht“, stellt Gilchings Trainer Peter Schmidt klar. Seine Ansprüche sind deutlich höher als das, was der TSV zuletzt beim 2:2 im Heimspiel gegen den FC Memmingen II zeigte. „Wir haben die Kontrolle verloren. Auch mit dem läuferischen Einsatz war ich nicht zufrieden“, moniert Schmidt.

Mit einer ähnlichen Vorstellung dürfte es schwer werden, heute (18.30 Uhr) beim FC Kempten zu punkten. Die Allgäuer haben mit zehn Punkten aus fünf Begegnungen einen sehr starken Start hingelegt. Nur das erste Spiel ging verloren (1:2 in Kaufering). „Das wird eine ganz harte Nuss“, vermutet Schmidt. Bislang konnten die Gilchinger noch kein Spiel gegen Kempten gewinnen, zuletzt gab es im März dieses Jahres eine bittere 1:2-Niederlage im Allgäu.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Anpfiff trotz der langen Anfahrt bereits um 18.30 Uhr erfolgt. „Ich verstehe schon lange nicht, wieso der Verband kein Flutlicht in der Landesliga verpflichtend vorgibt“, sagt Schmidt. Für seine arbeitenden Spieler sei es kaum möglich, ohne Urlaubstag mitzufahren. Für heute konnte er jedoch zumindest Entwarnung geben. Alle 15 vorgesehenen Feldspieler seien einsatzbereit.

Das fehlende Flutlicht hat aber auch seine positiven Seiten. Seit Schmidt Trainer beim TSV ist, konnten die Gilchinger unter der künstlichen Beleuchtung nur sehr selten Siege bejubeln. „Das ist kaum erklärbar“, kommentiert der Übungsleiter. In dieser Saison reichte es weder gegen Ehekirchen (1:1) noch gegen Memmingen (2:2) zum Dreier. Die eher dürftige Leistung gegen den FCM wird auch Auswirkungen auf die Startelf haben. „Sonst würde ich mich ja als Trainer unglaubwürdig machen“, so Schmidt. Fehlen wird Sebastian Kraus, der zuletzt angeschlagen ausgewechselt werden musste. Ihn plagen gesundheitliche und muskuläre Probleme. (Tobias Huber)