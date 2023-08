„Ohne richtigen Willen geht da gar nix“ - Moosinning empfängt starken Aufsteiger zum Spitzenduell

Verlässlicher Rückhalt: FCM-Keeper Aaron Siegl (r.), der hier vor dem Dorfener Manuel Zander am Ball ist. Foto: Weingartner © Weingartner

Spitzenspiel in Moosinning: Der FC ist am Samstag zuhause gegen den noch ungeschlagenen SV Reichertsheim gefordert.

Moosinning – Zweiter gegen den Dritten – das Duell zwischen dem FC Moosinning und dem SV Reichertsheim konnte in dieser Konstellation nicht unbedingt erwartet werden. Gastgeber Moosinning steht vor der Begegnung (Sa., 15 Uhr) bei neun Punkten, die Gäste haben einen Zähler weniger.

Reichertsheim noch ohne Niederlage

„Reichertsheim ist noch ungeschlagen, da erwartet uns keine leichte Aufgabe“, weiß FCM-Coach Christoph Ball vor dem Vergleich mit der Truppe von Trainer Harry Mandl, der den SV Reichertsheim nach dem unglücklichen Abstieg prompt wieder zurück in die Bezirksliga geführt hat: „Reichertsheim gilt als eingeschworener Haufen, da muss man erst einmal bestehen. Ohne die richtige Einstellung und ohne richtigen Willen geht da gar nichts.“

Lange verzichten muss Ball auf Matthias Eschbaumer, der sich die Achillessehne gerissen hat und schon operiert worden ist. Luis Haumann ist beruflich verhindert, dafür ist Dennis Stauf wieder zurück. Wohl doch nicht operiert werden muss Neuzugang Lukas Winhart, der sich in der Vorbereitung am Knie verletzt hat und jetzt ein mindestens sechswöchiges Aufbau-Programm für die Muskulatur absolvieren wird, ehe das Knie erneut auf Stabilität geprüft werden soll. Samuel Hawkins, auch ein Neuzugang, ist nach seiner Verletzung ins Lauftraining eingestiegen, noch länger wird hingegen David Kamm pausieren müssen.

„Manchmal treffen wir noch die falschen Entscheidungen.“

„Die Englische Woche war schon kräftezehrend, deswegen kann es sein, dass der eine oder andere Spieler neu in die Mannschaft rutscht“, sagt Ball, der mit der Trainingswoche zufrieden war: „Wir haben Situationen besprochen und geübt, die noch ausbaufähig sind. Manchmal treffen wir da noch die falschen Entscheidungen, auch wenn man bei einigen Spielern in dieser Hinsicht schon Fortschritte erkennen kann. Da wird dann das Ganze nicht mehr so kompliziert gemacht. Grundsätzlich müssen da auch etablierte Spieler an sich arbeiten, gegen Lernen sollte keiner immun sein.“ Gefreut habe ihn, dass beim 2:0 in Dorfen ein Treffer genau so erzielt wurde, wie es vorher besprochen wurde: „Das ist für einen Trainer eine schöne Bestätigung.“ (Michael Buchholz)

Tipp: 2:1 für Moosinning

FCM-Kader: Siegl, D. Auerweck, Buttstedt, Stauf, Lanzinger, Bagci, C. Ball, Jakob, Haas, Reiser, T. Auerweck, Fitzpatrick, Ulitzka, Rösl, Werndl, Behrens , Lechner, A. Auerweck