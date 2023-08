Eching entscheidet Partie in der zweiten Hälfte

Massenhausen weiterhin makellos - Remis in Vötting - Eching II und Neufahrn feiern zweiten Sieg

Setzte den Schlusspunkt: Niklas Reuter (l.) rettete der SGE mit seinem Treffer zum 2:2 einen Punkt. Foto: michalek © michalek

Während Massenhausen noch kein Gegentor in dieser Saison kassiert hat, bejubeln Eching II, Neufahrn und Hohenkammer einen Sieg in der A-Klasse.

Landkreis – Am zweiten Spieltag der A-Klasse 5 sind auch die beiden verbliebenen Ligateilnehmer in die Punkterunde eingestiegen. Während Hohenkammer mit einem knappen 4:3 den ersten Dreier holte, gab es für die Vöttinger Reserve am Ende nur einen Zähler auf heimischem Rasen. Weiterhin an der Tabellenspitze stehen die Fußballer des SC Massenhausen, die nach zwei Spielen bereits ein beachtliches Torverhältnis von 9:0 vorzuweisen haben.

Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Neufahrn schlägt Dietersheim

FC Neufahrn – SV Dietersheim 2:1 (1:0). Spannend bis zum Schluss war die Partie für die Zuschauer in Neufahrn. Zwar waren die Gastgeber aus Sicht von FCN-Coach Andreas Voggt in der ersten Hälfte „absolut überlegen“. Doch mehr als fünf hochkarätige Möglichkeiten reichten zunächst nur für ein Tor. „Und wenn man‘s vorne nicht macht, wird man hinten bestraft.“ Nach der erneuten Führung per Fernschuss brachte Neufahrn den „Kampfsieg“ schließlich über die Zeit. „Ich bin froh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben.“, erklärt der Trainer angesichts des knappen Erfolgs.

Tore: 1:0 Timo Seber (25.), 1:1 Walace Rodrigues Viana (54.), 2:1 Sebastian Blome (62.).

„Das war ein verdientes Unentschieden aufgrund der Inkonsequenz vor dem gegnerischen und der Schläfrigkeit vor dem eigenen Tor.“

SV Vötting II – SG Eichenfeld 2:2 (0:1). Den Auftakt regelrecht verschlafen haben die Kicker vom SV Vötting II. Doch mit dem Wiederanpfiff drehten die Hausherren die Partie, bevor man erneut im „Tiefschlaf“ den Ausgleich kassierte. Den bitteren Schlusspunkt setzte dann SVV-Spieler Markus Buerkle, der nach einem Foul in der 88. Spielminute mit Gelb-Rot vom Platz verwiesen wurde. „Das war ein verdientes Unentschieden aufgrund der Inkonsequenz vor dem gegnerischen und der Schläfrigkeit vor dem eigenen Tor“, berichtet Vöttings Coach Jannis Göft-Michaelis.

Tore: 0:1 Tom Huber (2.), 1:1 Max Pieringer (46.), 2:1 Petar Projic (58.), 2:2 Niklas Reuter (71.).

Eching entscheidet Partie in der zweiten Hälfte

SV Kranzberg II – TSV Eching II 0:2 (0:0). „Eine deutliche Leistungssteigerung“ sah Kranzbergs Coach Tobias Baierl, der gegen die Zebra-Reserve sehr defensiv agierte. Doch die Echinger entschieden mit einer starken zweiten Hälfte die Partie für sich. Besonders ärgerlich: Nach einer Zeitstrafe für Florian Hauner spielten die Gastgeber die letzten zehn Minuten in Unterzahl. „Insgesamt war es ein verdienter Sieg“, gesteht der SVK-Coach, der mit seinem Team trotz der erneuten Niederlage „einen Schritt in die richtige Richtung“ gemacht habe.

Tore: 0:1 Samuel Glogowski (58.), 0:2 Daniel Mößner (87.).

Massenhausen weiter ohne Gegentor

SC Massenhausen – FCA Unterbruck II 3:0 (0:0). „Unterbruck hat‘s nicht schlecht gemacht“, so beschreibt SCM-Coach Andreas Langer die Leistung des Gegners, bei denen vor allem Keeper Michael Zachskorn einen „Sahnetag“ erwischte. Doch nach der Führung per Elfmeter nutzten die Gastgeber die freien Räume aus. Zusätzlich geschwächt waren die Gastgeber ab der 64. Spielminute, denn Christian Becker flog mit Glatt-Rot vom Feld.

Tore: 1:0 Tobias Mock (63.), 2:0 Andreas Schwarz (82.), 3:0 Nico Kratzl (85.).

„Am Ende des Tages haben wir das Tor mehr gemacht.“

SV Pulling – SV Hohenkammer 3:4 (1:2). Richtig eng wurde es beim Auftaktspiel für die Fußballer aus Hohenkammer. „Aber am Ende des Tages haben wir das Tor mehr gemacht“, freut sich Trainer Tobias Stöger, dessen Team kein einziges Mal in Rückstand geriet. Im eingespielten System traf der neue Coach Marcus Malle zum Saisonstart sogar doppelt. „Am Ende nehmen wir die drei Punkte mit“, so Stöger, dessen Mannschaft zwei der drei Gegentreffer per Foulelfmeter kassierte.

Tore: 0:1 Marcus Malle (7.), 0:2 Thomas Geier (21.), 1:2 Alexander Stöger (34./Elfmeter), 1:3 Adem Tiryaki (58.), 2:3 Vincent Lieke (81.), 2:4 Marcus Malle (85.), 3:4 Alexander Stöger (87./Elfmeter). (Franziska Kugler)