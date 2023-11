Leonhart bleibt trotz erster Pleite mit Neuhadern cool: „Die ersten Wochen waren durchweg positiv“

Von: Sarah Georgi

Manfred Leonhart hat einen guten Start beim FC Neuhadern hingelegt. © Markus Nebl/FuPa

Seit vier Wochen ist Manfred Leonhart neuer Cheftrainer beim FC Neuhadern und holte in vier Spielen sieben Punkte.

München/Neuhadern – Manfred Leonhart (Ex-Coach im Nachwuchsleistungszentrum von 1860 München) ist ganz unverhofft zu seiner neuen Aufgabe gekommen. Nach dem überraschenden Abgang seines Vorgängers Maximilian Zgud-Schoeppner zum TSV Eching war Leonhart wenige Stunden später schon Nachfolger beim Bezirksligisten. Seitdem hat er die erste Mannschaft des FC Neuhadern in vier Spielen gecoacht und holte dabei zwei Siege und ein Remis. Am Wochenende gab es dann die erste Niederlage gegen den 1. FC Penzberg unter seiner Führung.

„Die ersten Wochen waren durchweg positiv – bis jetzt aufs Wochenende.“

Leonhart: „Die Spieler haben alle sehr gut mitgezogen. Wir hatten eine sehr hohe Trainingsbeteiligung, alle waren sehr motiviert und zeigten viel Einsatz im Training. So wie man es sich als Trainer nur wünschen kann.“ Der junge Coach war mit seinem Start in Neuhadern sehr zufrieden. Er fügte hinzu: „Die ersten Wochen waren durchweg positiv – bis jetzt aufs Wochenende.“

Trainer Leonhart lobt Zusammenhalt und Teamgeist beim FC Neuhadern

Dem erfreulichen Start folgte eine Niederlage gegen den 1. FC Penzberg, wodurch der FC Neuhadern auf den sechsten Tabellenplatz rutschte. Davon will sich Leonhart aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Es lief für uns schlecht, weil wir drei Standardtore bekommen haben. Das passiert mal. Es war ein Wachrüttler, der uns in der Entwicklung nicht stoppen wird”, glaubt der FCN-Übungsleiter.

Der Zusammenhalt scheint in Neuhadern großgeschrieben zu werden. Leonhart freute sich, eine sehr intakte Gemeinschaft von seinem Vorgänger übernommen zu haben. Davon könne er jetzt profitieren. Es sei ein „sehr zusammengeschweißter Haufen, wo jeder noch länger am Gelände bleibt und nicht direkt abhaut“, so Leonhart. Durch den Teamgeist präsentiert sich die Mannschaft auf dem Feld extrem kämpferisch. Die Entwicklung des Vereins schätzt Leonhart positiv ein, wenngleich es natürlich immer Dinge gibt, die noch verbessert werden könnten.

FC Neuhadern: Zwei Langzeitverletzte und ein Abgang in die 2. Mannschaft

Im Team ist aktuell viel Bewegung drin. Quirin Jürgens ist aus beruflichen und privaten Gründen in die zweite Mannschaft des FC Neuhadern gewechselt. Dabei handele es ich aber nur um eine momentane Entscheidung, betont Leonhart. Mit Alexander Gratz und Robin Obster hat der FC Neuhadern zudem zwei Langzeitverletzte zu beklagen. Beide hatten sich im Laufe der Hinrunde einen Kreuzbandriss zugezogen, werden lange ausfallen und in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Besonders die Verletzung von Gratz, der einer der erfahrensten Spieler in der Mannschaft von Trainer Leonhart ist, trifft die Mannschaft hart. Leonhart: „Ein Riesenverlust für die Mannschaft.“ Als ältester Spieler im Kader fehlt der Kapitän als leidenschaftliche und kämpferische Persönlichkeit.

FC Neuhadern: Trainer Manfred Leonhart ist optimistisch

Doch es gibt auch positive Nachrichten: Die Mannschaft kann auf Rückkehrer Daniel Egwi zurückgreifen, nachdem dieser sich am Ende der Vorsaison aus beruflichen Gründen verabschiedet hatte. Egwi zählt seit Anfang September wieder zum Stammpersonal und hat in zehn Spielen bereits fünfmal eingenetzt. Er sei ein sehr körperlicher Spieler, könne die Bälle gut festmachen und habe zudem eine gute Athletik.

Bis zur Winterpause hat der FC Neuhadern (aktuell auf dem 6. Tabellenplatz) noch zwei Spiele in der Liga zu bestreiten. Am Samstag geht es auswärts gegen den TSV Brunnthal, der tief im Tabellenkeller der Bezirksliga Süd hängt. Danach wartet das Duell gegen den Aufstiegsaspiranten SV Aubing. Trainer Leonhart ist optimistisch, warnt aber auch: „Gegen den TSV Brunnthal wollen wir natürlich punkten, aber der Schein, dass es ein leichtes Spiel wird, trügt. Wir sind sehr gewarnt vor dem Tabellenletzten.“ (Sarah Georgi)