FC Pipinsried gegen DJK Vilzing LIVE: Schießt sich die Paul-Elf aus der Krise?

Von: Kilian Drexl

Der FC Pipinsried will gegen Vilzing Boden im Abstiegskampf gut machen? © IMAGO/Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Der FC Pipinsried steckt tief in der Krise und will im fünften Spiel nach der Winterpause den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren. Der Liveticker.

Der FC Pipinsried hofft gegen die DJK Vilzing auf den ersten Sieg im Jahr 2023.

Die Mannschaft von Herbert Paul hat schon sechs Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz.

Anpfiff ist um 16 Uhr in der Hazrolli-Arena in Pipinsried.

Pipinsried – Der FC Pipinsried empfängt am Samstagnachmittag um 16.00 Uhr die DJK Vilzing und will den ersten Regionalliga-Sieg im Jahr 2023 einfahren. Mit 24 Punkten aus 27 Spielen steht Pipinsried auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat bereits sechs Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz.

„Das war einfach nicht Regionalliga-tauglich“ – Herbert Paul übt deutliche Kritik an seiner Mannschaft

Die Elf von Spielertrainer Herbert Paul geht stark angeschlagen in die Partie gegen den Vorjahresaufsteiger und aktuellen Tabellenzehnten. Aus vier Begegnungen nach der Winterpause sprangen für Pipinsried nur magere zwei Zähler heraus. Zuletzt setzte es eine herbe 1:4-Pleite gegen das bis dato ebenfalls noch sieglose Türkgücü München.

Paul fand nach dem mutlosen Auftritt seiner Mannschaft deutliche Worte: „Wir haben die Niederlage bei Türkgücü in aller Deutlichkeit aufgearbeitet und den Finger in die Wunde gelegt. Wir haben der Mannschaft klargemacht: So wie wir uns präsentiert haben, das war einfach nicht Regionalliga-tauglich. Das geht nicht!“

„Wir brauchen ein Erfolgserlebnis“ – Pipinsried muss gegen Vilzing liefern

Gegen Vilzing, die im Gegensatz zu Pipinsried sehr formstark aus der Pause kamen, soll es jetzt besser laufen. Die DJK gewann ihre beiden Auftaktpartien gegen Aubstadt und den Würzburg mit 1:0 und 3:2. Zuletzt mussten aber auch die Vilzinger vor heimischem Publikum eine 1:3-Niederlage gegen die Reserve des 1. FC Nürnberg hinnehmen.

„Wir erwarten ganz einfach im Heimspiel gegen Vilzing ein komplett anderes Gesicht der Mannschaft. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, keine Frage. Die Spiele werden immer weniger“, sagte Paul im Vorfeld der Partie. Benedikt Lobenhofer und Faton Dzemailji stehen ihm dabei nach ihren abgesessenen Sperren wieder zur Verfügung. Dafür werden Sebastian Keßler und Fabian Willibald verletzungsbedingt ausfallen. Anpfiff der Partie ist um 16.00 Uhr. Wir berichten im Liveticker.