„Wir müssen an den Grunddingen des Fußballs arbeiten“: Paul glaubt an Klassenerhalt mit Pipinsried

Von: Magdalena Schwaiger

Teilen

Sie sollen den FC Pipinsried vor dem Abstieg bewahren: Co-Trainer Enver Maltas, Teammanager Ati Lushi und Spielertrainer Herbert Paul (v.l.). © hae

Der FC Pipinsried überwinterte in der Regionalliga Bayern auf einem direkten Abstiegsplatz. Der neue Spielertrainer Paul verrät, wie seine Mannschaft den Klassenerhalt schaffen kann.

Pipinsried – Herbert Paul kann in seinen 28 Lebensjahren bereits auf einige namenhafte Stationen zurückblicken. Er wurde beim FC Bayern ausgebildet, spielte unter anderem beim 1. FC Schweinfurt, dem TSV 1860 München und beendete seine Karriere frühzeitig verletzungsbedingt beim SK Austria Klagenfurt.

Nach seinem Kreuzbandriss war für ihn klar, dass sein Weg im Fußball noch nicht zu Ende ist. Seit diesem Winter ist er Spielertrainer beim FC Pipinsried und übernimmt den Chefposten an der Seitenlinie bis Saisonende. Gemeinsam mit Enver Maltas und Teammanager Ati Lushi will Herbert Paul den Regionalligisten vor dem Abstieg bewahren.

„Wenn wir alle an einem Strang ziehen, schaffen wir es auch.“

Paul steht vor einer schweren Aufgabe. Die Pipinsrieder liegen auf Platz 19 der Regionalliga-Tabelle und haben bisher erst 22 Punkte erspielt. Doch für den 28-Jährigen ist der Klassenerhalt keine Mammutaufgabe. „Wir versuchen, der Mannschaft das Bewusstsein einzuimpfen, dass jeder Zweikampf und jede Aktion wichtig ist. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, schaffen wir es auch.“

Für den FC Pipinsried stehen in den kommenden Wochen noch einige Testspiele an. Am Sonntag wird gegen den VfR Garching gespielt. „Der Mannschaft muss bewusst werden, um was es grundsätzlich im Abstiegskampf geht. Wir müssen wieder an den Grunddingen des Fußballs arbeiten, wie Zweikampfstärke und Laufintensität“, so Paul. „Ich will, dass wir gepflegten Fußball spielen, ich bin ein Fan von gepflegtem Fußball. Auch wenn das in der Regionalliga aufgrund der Platzverhältnisse nicht immer möglich ist.“

Erste Partie der Rückrunde gegen Rain/Lech

Die Mannschaft sei hoch motiviert, sagte der 28-Jährige. „In der Winterpause hat jeder seinen Laufplan diszipliniert durchgezogen. Im Training herrscht eine gute Stimmung, es ist insgesamt ein hohes Niveau. Die Jungs sind alles Top-Kicker. Wir glauben alle daran, dass wir es am Ende schaffen.“

Für den FC Pipinsried startet die Regionalliga-Rückrunde am 25. Februar mit der Partie gegen den TSV Rain/Lech. Dieser liegt tabellarisch nur fünf Punkte vor der Mannschaft von Herbert Paul. Bis dahin hat der neue Coach noch vier Wochen Zeit, seine Mannschaft auf die wichtigen Partien vorzubereiten. „Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen. Sonst hätte ich den Job nicht angenommen.“ (Magdalena Schwaiger)