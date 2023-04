Tarik Sarisakal tritt als Sportlicher Leiter beim FC Pipinsried zurück

Nach drei Jahren

Tarik Sarisakal ist am Mittwoch als Sportlicher Leiter des FC Pipinsried zurückgetreten.

Tarik Sarisakal ist nicht mehr Sportlicher Leiter des FC Pipinsried. Das gab der Regionalligist am späten Mittwochabend bekannt.

Pipinsried - Tarik Sarisakal ist am Mittwoch von seinem Amt als Sportlicher Leiter zurückgetreten. Das bestätigte der Vorletzte der Regionalliga am Abend in einer knappen Pressemitteilung und auf Facebook. „Tarik hat das Team in einer schwierigen Situation übernommen und die letzten Jahre mit hohem Engagement für die Mannschaft gearbeitet. Der FC Pipinsried bedankt sich für Deinen Einsatz, Tarik! Alles Gute für die Zukunft.“

„Meine Entscheidung beruht auf persönlichen Beweggründen und hat mit der sportlichen Situation der Mannschaft nichts zu tun.“

Der 50-Jährige war seit dem 1. Februar 2020 beim Dorfklub aus dem Dachauer Hinterland im Amt und führte den damaligen Regionalliga-Aufsteiger durch die Corona-Pandemie. In der vergangenen Saison landete der Verein mit 48 Zählern auf Rang 13 und hatte sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz zur Bayernliga.

„Meine Entscheidung beruht auf persönlichen Beweggründen und hat mit der sportlichen Situation der Mannschaft nichts zu tun“, sagte Sariskal am Donnerstagmorgen auf Rückfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Ich wünsche der Mannschaft, dem Verein und allen Beteiligten für die Zukunft nur das Beste. Ich möchte mich beim Verein und dem Umfeld für das entgegengebrachte Vertrauen in den letzten drei Jahren herzlich bedanken.“

Tarik Sarisakal tritt beim FC Pipinsried zurück: Nachfolger muss für die Bayernliga planen

In der laufenden Spielzeit läuft es beim FC Pipinsried nicht rund. Der Klub ist auf Talfahrt in Richtung Bayernliga Süd. Der letzte Sieg datiert vom 12. Spieltag Mitte Oktober. Damals setzte sich das Team unter der Führung von Nikola Jelisic mit 2:1 beim SV Wacker Burghausen durch. Seitdem ist der Klub im freien Fall und hat 13 Spiele nicht gewinnen können (10 Niederlagen, drei Unentschieden). Nach Jelisic übernahm für kurze Zeit Frank Peuker, ehe Sarisakal als Interimstrainer und dann Herbert Paul als Spielertrainer übernahmen.

Doch auch dem Ex-Profi gelang bisher nicht der erhoffte Umschwung. In zehn Partien unter seiner Verantwortung gab es drei Unentschieden. Zuletzt setze es deutliche Niederlagen gegen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching (1:8), Viktoria Aschaffenburg (1:4), den 1. FC Nürnberg II (0:3), Abstiegskandidat DJK Vilzing (0:4) oder Türkgücü München (1:4). Der Sturz in die Bayernliga ist bei 13 Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz kaum noch zu stoppen. Sarisakals Nachfolger wird eine neue Mannschaft aufbauen müssen. (Jörg Bullinger)