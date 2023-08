Blitz-Rot und Zeitstrafe - BC Attaching kommt in Schwabing unter die Räder

0:5-Niederlage nach frühem Platzverweis

+ © Martin Alberer (www.fupa.net/oberbayern) Der FC Schwabing setzte sich am Wochenende klar gegen den BC Attaching durch. © Martin Alberer (www.fupa.net/oberbayern)

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Moritz Stalter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach dem Auftaktsieg gegen Rohrbach kassierte der BC Attaching eine deutliche 0:5-Niederlage beim FC Schwabing. Philipp Pirch steuert einen Hattrick bei.

Attaching – Die Fußballer des BC Attaching hatten vor der Partie beim FC Schwabing betont, dass für einen Punktgewinn alles passen müsse. Die Partie war noch nicht einmal zwei Minuten alt, da rückte dieser Zähler in weite Ferne: Daniele Chezzi kassierte nach einer Notbremse die Rote Karte. In Unterzahl hielt der BCA lange mit, nach einer knappen Stunde brachen jedoch alle Dämme. Die 0:5-Schlappe war zugleich mit die höchste Niederlage seit dem Bezirksliga-Aufstieg im Sommer 2022.

„Ich hätte lieber das Gegentor kassiert als diesen frühen Platzverweis.“

Vom Anstoß weg nahm das Unheil seinen Lauf. Die Attachinger passten zurück bis zu Torhüter Hans Gamperl. Der ist eigentlich eine Bank, verlor allerdings gegen den heraneilenden Giacinto Sibilia den Ball. Beim Versuch, die Situation zu retten, grätschte er den Torschützenkönig der vergangenen Saison so um, dass der wenig später ausgewechselt werden musste. Die Rote Karte bekam aber Chezzi, der im Anschluss den Gegentreffer verhinderte. „Ich hätte lieber das Gegentor kassiert als diesen frühen Platzverweis“, so BCA-Coach Enes Mehmedovic. „Der ging aber absolut in Ordnung.“

Das Spiel war damit bereits ab der zweiten Minute vorentschieden. Dennoch gaben sich die Attachinger nicht geschlagen. Nach vorne lief freilich wenig, der FC Schwabing konnte die Überzahl jedoch (noch) nicht nutzen. Torlos ging es in die Halbzeit – zumindest ein Teilerfolg.

Zwei-Mann-Unterzahl bringt Entscheidung

Bis in die 57. Minute hielten die Freisinger Vorstädter das Remis, dann klärten sie eine Situation unkonzentriert. Philipp Pirch kam an den Ball, war nicht mehr aufzuhalten und brachte das Heimteam in Führung.

Für Attaching wurde es nun ganz schwer – erst recht, nachdem Didier Nguelefack eine zehnminütige Zeitstrafe erhielt (63.). Mit dieser Entscheidung war Mehmedovic nicht einverstanden, ändern konnte er sie jedoch nicht. Schwabing nutzte die Zwei-Mann-Überzahl zum zweiten Treffer durch Oliver von Eitzen (70.). Die Gäste konnten dann nicht mehr hochschalten, sie brachen ein. Pirch mit seinen Treffern zwei (80.) und drei (86.) sowie Konstantin Steinmaßl (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit fünf Toren Differenz haben die Attachinger seit dem Aufstieg 2022 nur beim letztjährigen Meister FSV Pfaffenhofen verloren. Damals musste Mehmedovic schlucken, dieses Mal fällt ihm die Einordnung wesentlich leichter. (Moritz Stalter)