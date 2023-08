Schock nach Schützenfest: Schwaig-Verteidiger Fichtlscherer verletzt sich gegen Geretsried

Die frühe Führung: Tobi Jell (l.) bejubelt seinen Treffer zum 1:0. Mit ihm freuen sich Maximilian Hellinger (Nr. 23) und Daniel Fichtlscherer (r.), der sich kurz vor Schluss eine schwere Verletzung zuzog. © Christian Riedel

Gute Besserung an Daniel Fichtlscherer! Dem Innenverteidiger des FC Schwaig ist beim 4:1-Erfolg gegen Geretsried die Achillessehne gerissen.

Schwaig – Mit einem 4:1-Erfolg gegen den TuS Geretsried ist der FC Schwaig wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Überschattet wurde der Erfolg durch eine schwere Verletzung von Innenverteidiger Daniel Fichtlscherer.

Coach Ben Held fand vor der Partie wohl die richtigen Worte, denn sein Team setzte vom Anpfiff weg die Gäste unter Druck. 25 Sekunden waren gespielt, als Vincent Sommer Mirza Idrizovic auf dem linken Flügel bediente, dessen Schuss aufs kurze Eck Torwart Cedomir Radic entschärfte. Die nächste Chance hatte Geburtstagskind Raffi Ascher, der eine Idrizovic-Flanke aber nur noch mit der Fußspitze erreichte.

Auftakt nach Maß für die Gastgeber

In der 14. Minute war Geretsrieds starker Keeper dann zum ersten Mal geschlagen. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke brachte Maxi Hellinger den Ball in die Gefahrenzone zurück und bediente Fichtlscherer. Schwaigs Innenverteidiger legte noch einmal auf Kapitän Tobi Jell quer, der aus zwölf Metern freistehend zur Führung einschob.

3:0-Führung nach nur 33 Minuten

In der Folge hatte der starke Tobi Bartl zwei Torchancen. Zuerst rutschte er nach schönem Pass von Idrizovic beim Schuss weg. Danach jagte er eine Flanke, wieder von Mirze Idrizovic, volley knapp über die Querlatte. Dann setzte sich Sommer nach einem Einwurf von Leon Roth auf der linken Seite wunderbar gegen zwei Gegenspieler durch und ließ Torwart Radic aus fünf Metern keinerlei Abwehrmöglichkeit (19.). Und die Gastgeber legten nach: Sommer eroberte die Kugel im Gegenpressing, sah Hellinger, der direkt in die Spitze auf Ascher spielte. Schwaigs Mittelstürmer schob mit links aus 16 Metern unhaltbar zum 3:0 ein (33.).

Nun nahm Schwaig das Tempo etwas raus, und die Gäste kamen besser ins Spiel. Lukas Kellner setzte sich schön auf dem linken Flügel durch, passte auf Srdan Ivkovic. Dessen Schuss blockte Jell ab. Kurz vor der Halbzeit verlängerte Ivkovic eine Ecke, doch Torwart Franz Hornof war zur Stelle.

Schwaiger Schockmoment: Fichtlscherer reißt Achillessehne

In Hälfte zwei legte Schwaig schnell den vierten Treffer nach. Nach schönem Pass von Innenverteidiger Nils Wölken sah Ascher den freistehenden Idrizovic auf dem linken Flügel. Zwar konnte Torwart Radic den strammen Schuss abwehren, gegen den Nachschuss von Sommer war er dagegen machtlos. Die Gäste gaben sich nicht auf und wurden dafür belohnt. Ex-Regionalliga-Spieler Belmin Idrizovic gewann auf dem rechten Flügel ein Laufduell gegen den in vollem Lauf strauchelnden Fichtlscherer durch und passte scharf in die Mitte, wo Sturmkollege Ivkovic nur noch den Fuß hinhalten musste zum 1:4. Doch das Gegentor war für die Gastgeber: Fichtlscherer war im Sprintduell die Achillessehne gerissen. Er wurde am Donnerstag bereits operiert.

Zurück zum Spiel: Ascher scheiterte in der 60. Minute mit einem schönen Linksschuss. Die Gäste schwächten sich in der 72. Minute selbst, als der eingewechselte Fabio Pech nach einem harten Einsteigen gegen Tobi Bartl mit einer Zehn-Minuten-Strafe das Feld verlassen musste. Die letzten beiden Chancen vergab Ascher. (Rainer Hellinger)