FC Stern München III wird Favoritenrolle gerecht - Zwei Auswärtssiege in der A-Klasse

Von: Olaf Heid

Egmatings Trainer Lukas Franz musste mit seinem Team gegen Dreistern die zweite Niederlage im dritten Spiel einstecken. © Stefanie Bräu

Während der FC Stern München III gegen die SpVgg Markt Schwaben Au II als Sieger vom Platz geht, gewinnen Hohenlinden und Dreistern in der Fremde.

Kreisklasse 1: FC Stern München III gewinnt deutlich

FC Stern München III - SpVgg M. Schwab. Au II 3:0. Bei der favorisierten Stern-Dritten hielten die Frauen der SpVgg Markt Schwabener Au II gut mit. Nach neun Minuten kassierte das Team von Trainer Matthias Reiter das 0:1. Mehr ließ man lange nicht zu. „Wir waren in der ersten Hälfte auf jeden Fall gleichwertig.“ Für 90 Minuten reichte es zwar nicht (54./66.), trotzdem sei es „ein sehr positiver Auftakt, auf den wir in den nächsten Wochen aufbauen können“, lobte der Coach sein junges Team. Am morgigen Mittwoch (19.30 Uhr) folgt daheim ein Nachholspiel gegen den TSV 1860 München. (Olaf Heid)

A-Klasse 1: Hohenlinden und Dreistern holen drei Punkte

SG Gartenstadt Trudering - SG Hohenlinden 0:2. Einen „komplett verdienten Sieg“ konstatierte Hohenlindes Damenleiter Jan Rathke nach dem Auswärtserfolg in München. Der Gegner sei auch nicht wirklich gefährlich vor das Herliner Gehäuse gekommen, zudem hätte Torhüterin Simone Obermüller den Rest entschärft. Garantin des Sieges war die zweifache Torschützin Tanja Blabsreiter. Beim 0:1 verwertete sie einen Flankenball von Viktoria Rathke (10.), beim 0:2 drückte die Stürmerin einen Eckball mit viel Willen über die Torlinie. (Christian Scharl)

SG Hohenlinden: Obermüller, Reim, Heidfeld F., Falterer A. + C., Rathke, Lalk, Ziller, Blabsreiter M. + T., Stern, Penski, Hoffmann.

TSV Egmating - FC Dreistern NT 0:3. Sie kam nicht ganz unerwartet, die zweite Niederlage im dritten Punktspiel. Gegen ein etabliertes Münchner Team hielten die Egmatinger Fußballerinnen allerdings gut mit. 45 Minuten verteidigten die Schützlinge von Georg Keller sogar ein 0:0. Erst in der 50. und 58. Minuten setzten sich die Gäste entscheidend durch. Das 0:3 fiel erst in der Nachspielzeit (90.+3). Egmatings Coach zeigte sich hinterher keineswegs enttäuscht: „Die Mädels haben sich gut geschlagen, aber gegen diesen Gegner war wenig zu holen.“ (Wolfgang Herfort)

Egmating: Heinemann, Reiners, Althammer, Kahl, Röckl, Engelbrecht, Heiler, Heninger, Pietschmann, Regul, Betzendörfer - Röslmair, Menger, Kirschbauer, Faryhs, Eberl.