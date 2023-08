Kölbl entscheidet Gemeindederby vor 450 Zuschauern zugunsten des FC Tandern

Von: Frederic Rist

Teilen

Erstmals nach 23 Jahren gab’s wieder das Derby FC Tandern (schwarze Trikots) gegen TSV Hilgertshausen. Foto: fr © fr

Wiedersehen nach 23 Jahren: Der FC Tandern empfängt in der Kreisklasse den TSV Hilgertshausen zum Gemeindederby.

Tandern – Schmankerl vom Grill, kühles Bier und ein lauer Sommerabend: Beste Voraussetzungen also für das Saison-Auftaktspiel der Kreisklasse München 1. Und das hatte es in sich, denn es war das Gemeindederby zwischen dem FC Tandern und dem TSV Hilgertshausen. Nach 23 Jahren trafen die beiden Mannschaften erstmals wieder aufeinander. 450 Zuschauer waren gekommen, um sich dieses Spektakel nicht entgehen zu lassen.

FC Tandern am Drücker

Der Aufsteiger TSV Hilgertshausen hatte sich in der Sommerpause mit einigen namhaften Neuzugängen verstärkt. Der FC Tandern spielt bereits die vierte Saison in der Kreisklasse – bis zum kürzlich vollzogenen Wechsel in den Bezirks Oberbayern allerdings in der Kreisklasse Aichach. Es sollte also ein Duell auf Augenhöhe werden.

Doch der FC Tandern startete wesentlich besser in die Partie und hatte bereits nach vier Minuten die erste Großchance. Nachdem eine Flanke von der linken Seite durch den Sechzehner gerutscht war, kam Korbinian Kölbl aus fünf Metern frei vor dem Tor zum Abschluss – doch sein Schuss ging am Tor vorbei. Und so sollte es weitergehen. Tandern war in der Anfangsphase klar am Drücker und hatte gute Chancen. Kölbl und Thomas Birkl versäumten es allerdings mehrfach, den wichtigen Führungstreffer zu erzielen.

Goldener Treffer per Elfmeter

Nach einer Trinkpause kam dann auch Hilgertshausen besser ins Spiel. Dabei war das Ziel des TSV klar erkennbar: Durch Verlagerungen und Diagonalbälle sollten die flinken Flügelspieler um Josef Keimel in Einzelaktionen auf den Flügeln eingesetzt werden. Doch das gelangen dem Team von Trainer Stephan Detering nur bedingt. Mehr als ein paar Halbchancen konnte seine Mannschaft nicht verbuchen.

Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild der ersten. Der FC Tandern blieb am Drücker, und der Führungstreffer schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Schließlich war es soweit: Nach einem langen Ball in die Spitze ging Sebastian Obeser in ein Kopfballduell mit Sebastian Huber und Maximilian Danier. Alle drei Spieler gingen zu Boden – und Schiedsrichter Thomas Aborgast entschied zum Entsetzen der Hilgertshausener auf Elfmeter. Kölbl schnappte sich den Ball und erzielte mit einem platzierten Schuss ins linke Eck die wichtige Führung für den FC.

Kaum Chancen für Hilgertshausen trotz Überzahl

Doch selbst als der Torschütze in der 72. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, tat sich Hilgertshausen schwer, nennenswerte Chancen herauszuspielen. Und so gewann der FC Tandern das erste Gemeindeduell seit zwei Jahrzehnten. (Frederic Rist)