FCA Unterbruck ist zurück in der Spur - Vötting in der Kreisliga weiter sieglos

Lena Zaindl traf für den FCA Unterbruck doppelt. Foto: fupa © fupa

Während der FCA Untebruck nach dem Sieg gegen Wolfsbuch/Zell auf dem zweiten Tabellenplatz der Kreisliga steht, ist Vötting ohne Sieg Letzter.

Unterbruck/Vötting – Nach dem Tiefschlag im Spitzenspiel fanden die Unterbrucker Mädels zu Hause zurück in die Spur und bezwangen die SpVgg Wolfsbuch/Zell mit 3:1 (1:1). Für die Vöttinger Fußballerinnen reichte es bei der SG DJK Ingolstadt/Wettstetten hingegen nicht für den erhofften ersten Dreier.

FCA Unterbruck gewinnt nach früher Führung gegen Wolfsbuch/Zell

FCA Unterbruck – SpVgg Wolfsbuch/Zell 3:1 (1:1). „Überraschend gut“ habe die Elf von FCA-Trainer Rudolf Greiner in die Partie gefunden. Bereits nach sieben Minuten brachte Goalgetterin Lena Zaindl ihr Team mit 1:0 in Front. Doch nach einem individuellen Fehler gelang den Gästen kurz darauf der Ausgleich (10.). Noch vor der Pause hatte die Unterbrucker Offensive gleich mehrere Großchancen, aber das Leder wollte nicht in die Maschen.

Erst nach dem Seitenwechsel gelang Celina Heckmair nach einem Konter das 2:1 (52.). Fortan hatten die Gastgeberinnen die Partie durchgehend im Griff, und in der 65. Minute erhöhte Zaindl per Alleingang zum 3:1-Endstand.

„Das war eine super Reaktion auf die Vorwoche.“

„Das war eine super Reaktion auf die Vorwoche“, freute sich Trainer Greiner, dessen Team das Spitzenspiel gegen die SG St. Wolfgang/Lengdorf noch mit 0:7 verloren hatte. Am Freitag (19 Uhr) empfangen die FCA-Kickerinnen den FC Moosinning. Trotz der weiterhin angespannten personellen Lage erwartet Greiner den nächsten Sieg. „Das ist unser Anspruch.“

Burghardt schießt die SG DJK Ingolstadt/Wettstetten zum Sieg

SG DJK Ingolstadt/Wettstetten – SV Vötting 1:0 (0:0). Von einem guten Start seiner Mannschaft berichtete auch SVV-Trainer Peter Weinberger. Nach einem Freistoß auf Philippa Depping sei die Führung für die Kiesweiher-Kickerinnen drin gewesen, doch ihr Kopfball landete nur am Pfosten. Im weiteren Verlauf ließen sich die Vöttingerinnen immer weiter zurückfallen, und es gab auf beiden Seiten keine weiteren Großchancen. Lediglich einmal tauchten die SG-Spielerinnen vor dem Kasten des SVV auf: Nach einem schönen Spielzug legte sich Laura Burghardt den Ball an Torfrau Ina Hohle vorbei und netzte zur 1:0-Führung für die Gastgeberinnen ein (67.). Weitere Möglichkeiten kamen angesichts der schwachen Offensivleistungen beider Teams nicht zustande.

„Wir müssen irgendwann punkten.“

„Ich dachte, dass was geht“, gesteht der SVV-Coach. „Wir müssen irgendwann punkten.“ Denn mit nur einem Zähler und einem eigenen Treffer liegt seine Mannschaft vor dem Heimspiel gegen Rohrbach am Samstag (15 Uhr) auf dem letzten Tabellenplatz. (Franziska Kugler)