FCU-Coach Faber: "Draufhauen wäre das Verkehrteste"

Schlusslicht will in Pipinsried punkten

+ © Leifer Das Hinspiel verloren Andi Faber (r.) und der FCU knapp mit 0:1. F: Leifer © Leifer

In 16 Spielen müssen zehn Punkte aufgeholt werden, wenn der FC Unterföhring in seinem ersten Regionalligajahr doch noch den Klassenerhalt über die Relegation schaffen will. Am Samstag (14 Uhr) geht es zu Mitaufsteiger FC Pipinsried, der 14 Punkte entfernt gefühlt in einer anderen Liga spielt.