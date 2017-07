FCU: Söltl vs. Schmidt, wer stürmt? Jetzt spricht Söltl

Aus der Bezirks- direkt in Regionalliga, das schaffen nicht viele. Robert Söltl ist genau dieser Schritt gelungen. Der Stürmer geht ab sofort für den FC Unterföhring auf Torejagd. Im Vorort-Interview spricht der 31-Jährige über die neue Herausforderung.

Robert Söltl erlebt gerade seinen zweiten Frühling. Mit 31 Jahren läuft der Oldie zum ersten Mal in seiner Laufbahn in der Regionalliga auf. Ein großer Schritt, der Söltl aber keineswegs einschüchtert. Bereits in den Vorbereitungsspielen hat er seine Klasse unter Beweis gestellt. Sieben Tore in sechs Spielen, eine beeindruckende Quote. Das sagt Söltl zu seinem Traumeinstand.

Du bist beim FC Unterföhring angekommen. Deinen Coach Thomas Seethaler kennst du noch aus gemeinsamen Zeiten bei Nord Lerchenau. Wie wurdest du sonst beim FCU aufgenommen?

Sehr gut, die Jungs sind alle super drauf. Ich hab mich schnell wohl gefühlt. Die Betreuer und alle drum herum machen schon enorm viel, dass es uns allen gut geht.

Siebenmal hast du in den sechs Vorbereitungsspielen genetzt. Warum läuft es gerade so richtig?

Dass es so gut läuft, hätte ich selber nicht gedacht. Ich fühle mich richtig gut und fit.

Es kann gerne so weiter gehen. Die Mannschaft hat auch einen großen Anteil daran, dass es so gut läuft, sie haben mich und alle Neuzugänge sehr gut integriert und jeder wird respektvoll behandelt.

Unterföhring hat mit Philip Schmid einen absoluten Top-Stürmer aus dem Amateur-Bereich verpflichtet. Für dich ein starker Konkurrent oder ein torgefährlicher Sturmpartner?

Philip ist ein super Spieler und eine Bereicherung für unsere Mannschaft.

Ob wir jetzt Konkurrenten sind oder Sturmpartner, das muss der Trainer entscheiden. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Du hast jetzt schon ein paar Spiele mit deinem Team hinter dir. Wie schätzt du die Chancen für euch in der Regionalliga ein?

Die Vorbereitungsspiele sind optimal für uns verlaufen. Der Trainer konnte viel probieren und testen. Am Samstag geht's dann richtig los, dann wird sich zeigen wie wir stehen. Aber die Mannschaft hat die Qualität, das Saisonziel „Klassenerhalt“ zu erreichen. Ich bin sehr gespannt und freu mich schon richtig auf die Regionalliga.

In unserem letzten Interview hast du gesagt du bist Bayern-Fan. Was wäre aus der Sicht eines Roten schöner: Ein Shake-Hands mit Tobi Schweinsteiger nach dem Spiel gegen Bayern II oder ein Doppelpack gegen das erste Team des TSV 1860?

Beides wäre toll, aber ich als Stürmer bevorzuge doch den Doppelpack gegen 1860.

