Forsterns Zweite schießt sich warm - SG Kirchasch unter Wert geschlagen

Teilen

Steuerte beim 7:0-Sieg im Test gegen Grafing wie Schuhbauer einen Hattrick bei: Sabrina Wenzl. © Kai Schaubeck

Die Fußballerinnen des FC Forstern II und der SG Kirchasch/Walpertskirchen befinden sich mitten in der Saisonvorbereitung und absolvierten weitere Testspiele.

7:0-Kantersieg für den FC Forstern II

Beim 7:0 (3:0)-Testspiel-Erfolg gegen den Kreisligisten TSV Grafing dominierten die Fußballerinnen des FC Forstern 2 nach Belieben. „Das Spiel war nicht nur im Ergebnis eindeutig, sondern auch im Spielverlauf“, merkt FCF-Trainer Suheyp Trabelsi an, dessen Team noch an der eigenen Effektivität arbeiten müsse. Mit einem Fernschuss aus knapp 25 Metern brachte Laura Schuhbauer ihr Team früh auf die Siegerstraße (8.). Und noch vor der Pause legte Sabrina Wenzl mit einem Doppelpack nach (26., 36.). Dabei verwandelte sie ein „Solo in Arjen-Robben-Manier“ zum unhaltbaren 3:0. Hatte sich die Zweite in der ersten Hälfte noch dem Gegner angepasst, legte sie mit dem Wiederanpfiff den Schalter um. Erneut trafen Wenzl und Schuhbauer (2) zum zwischenzeitlichen 6:0 (54., 84., 88.). Somit gelang den beiden gleich ein doppelter Dreierpack. Besonders sehenswert war das 7:0 (89.). Nach einem Ball in die Tiefe verwandelte Lotte Lennartz eiskalt zum Endstand. „Man merkt, dass die Taktik und die Spielweise aus der Vorbereitung fruchten“, freut sich der Coach. „Die Mädels haben Spaß. Und wenn sie Spaß haben, haben sie auch Erfolg.“

„Auch wenn das Ergebnis das Spiel nicht zwingend wiedergibt, haben wir viele positive Eindrücke gewonnen.“

Stark ersatzgeschwächt reisten die Fußballerinnen der SG Kirchasch/Walpertskirchen zum zweiten Testspiel zur SG Obertaufkirchen/Grüntegernbach. Doch trotz der 0:3-Niederlage bleibt der neue KSC-Trainer Alexander Gratzl optimistisch. Noch in der ersten Hälfte waren die Gastgeber das spielbestimmendere Team und gingen nach Ballverlusten in der Kirchascher Hälfte durch die Tore von Lisa Hartinger und Annabell Hartinger früh 2:0 (12., 16.) in Führung. Zusätzlich mussten zwei KSC-Kickerinnen verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach dem Wiederanpfiff agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe. Gleich mehrfach scheiterten die Gäste im Eins gegen Eins an der starken Torfrau Alexandra Pollinger, deren Team am Ende noch auf 3:0 (60.) erhöhen konnte. Tara Erdmann lief nach einem individuellen Fehler allein auf das Tor von Maria Bauer zu und verwandelte sicher. „Auch wenn das Ergebnis das Spiel nicht zwingend wiedergibt, haben wir viele positive Eindrücke gewonnen“, erklärt Coach Gratzl, der davon ausgeht, dass die SG nach weiteren Vorbereitungspartien einen guten Saisonstart hinlegen wird. (Franziska Kugler)