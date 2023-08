Der MTV Dießen startet gegen einen internationalen Testspielgegner in die kurze Vorbereitung

Von: Michael Grözinger

Teilen

Ein Ehrentor wollte dem Auswahlteam um Dießens Franziska Haydn (l.) gegen die US-Amerikanerinnen nicht gelingen. © Dagmar Rutt

Bei den Frauen des MTV Dießen ist die Vorbereitung auf die Saison in der Bezirksoberliga in vollem Gange. Nach vielen Abgängen heißt das Ziel Klassenerhalt.

Dießen – So kurz war die Vorbereitungsphase für die Fußballerinnen des MTV Dießen wohl noch nie. Wenn es bereits am 2. September mit dem Spiel beim TSV Neuried mit der neuen Bezirksoberliga-Saison losgeht, hat das Team vom Westufer des Ammersees gerade einmal vier Wochen Vorbereitung in den Beinen; inklusive eines internationalen Vergleichs mit einem US-amerikanischen Universitätsteam (siehe Kasten), eines offiziellen Testspiels, einer Pokalpartie und eines Trainingslagers.

Kurze Vorbereitung auf die Bezirksoberliga

„So war das eigentlich nicht geplant“, bekennt MTV-Coach Nico Weis. Zwar wollte er die Vorbereitungsphase bewusst kürzen. „Im letzten Jahr war bei uns schon Anfang November die Luft raus, weil wir im Sommer so früh angefangen hatten“, sagt Weis. Er hatte jedoch nicht auf dem Zettel gehabt, dass der Saisonstart aufgrund von 13 statt zwölf Teams in der Liga vom Verband relativ kurzfristig nach vorne verlegt werden würde. So musste das letzte geplante Testspiel gegen den FC Oberau abgesagt werden. Wenig begeistert ist Weis auch davon, dass die Dießenerinnen bereits am zweiten Spieltag spielfrei sind. „Dafür kann aber niemand etwas“, stellt er klar.

„Unser Kader wird mal wieder sehr dünn sein.“

Für seinen MTV beginnt ein neues Zeitalter. Dieser muss fortan ohne die zurückgetretene Maria Breitenberger auskommen. „So eine Fußballerin werden wir so schnell nicht mehr in Dießen sehen“, sagt der Coach über die Kapitänin, die 14 Jahre lang das MTV-Trikot getragen hatte. Kristina Spitzer ist derweil in die USA auf ihr College zurückgekehrt. Jacqueline Behr wechselt zurück zu ihrem Heimatverein SC Unterpfaffenhofen-Germering, und Lisa-Marie Schüler schloss sich der SpVgg Kaufbeuren an. „Unser Kader wird mal wieder sehr dünn sein“, sagt Weis. Carolin Bader und Stephanie Köhler stehen nur sporadisch zur Verfügung.

Klassenerhalt als Ziel

Trotz der starken Rückrunde im ersten Halbjahr 2023, in der sich der MTV noch auf Rang vier vorspielte, ist Weis deshalb verständlicherweise zurückhaltend. „Ziel kann nur der Klassenerhalt sein“, stellt der langjährige Trainer klar. Mit zwei Absteigern aus der Landesliga (TSV Gilching-Argelsried und FC Forstern II) sowie zwei starken Aufsteigern (SpVgg Röhrmoos und DJK Otting) sei die Liga deutlich stärker einzuschätzen als noch vor einem Jahr. Dazu steigen diesmal aufgrund der größeren Ligastärke drei Teams ab. Sollte es für den MTV Dießen nicht für den Klassenerhalt reichen, ginge für Weis die Welt aber nicht unter: „Ich sehe das ganz gelassen. Wenn unser Kader nicht stark genug für die Liga ist, dann spielen wir halt in der Bezirksliga weiter.“ (Tobias Huber)

Besonderes erstes Testspiel

Den ersten Test nach der Sommerpause haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des MTV Dießen in einer besonderen Konstellation bestritten: Ein gemischtes Auswahlteam mit sechs Spielerinnen aus Dießen, fünf vom TSV Rott/ Lech, zwei vom FC 1927 Oberau sowie einer vom SC Huglfing traf im Ammerseestadion auf das US-amerikanische Universitätsteam der Catholic University of America aus Washington, D.C., das sich auf Europareise befand.

„Das Erlebnis steht über dem Ergebnis.“

„Leider ist uns kein Ehrentor gelungen“, sagte Dießens Trainer Nico Weis, der das Auswahlteam aus dem erweiterten Oberland betreute, nach der 0:3-Niederlage. Das Prinzip Auswahlteam gefalle ihm dennoch sehr gut. „Wegen der Urlaubszeit hätten wir alleine ohnehin keine Mannschaft stellen können, und die Mädels haben sich super verstanden“, so Weis. Es war das vierte Mal in den vergangenen 13 Jahren, seit der 45-Jährige die MTV-Damen trainiert, dass es in Dießen zu einem internationalen Vergleich kam. Und der Coach stellte klar: „Das Erlebnis steht über dem Ergebnis.“ (Michael Grözinger)

Weiteres Vorbereitungsprogramm und Saisonstart

Vorbereitungsspiele: Samstag, 19. August, 15 Uhr, Heimspiel gegen FC Loppenhausen; Trainingslager vom 25. bis zum 27. August in Tirol; Pokalspiel am 26. oder 27. August

Erstes Punktspiel: Samstag, 2. September, 14 Uhr, Gastspiel beim TSV Neuried