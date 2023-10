Spitzentrio Fraunberg, Hörlkofen/Wörth und Herzogstadt patzt – Neuching und Reichenkirchen dran

Heiß umkämpft war das Derby zwischen dem TSV Wartenberg 2 (hier Alex Brauner, l.) und der SpVgg Langenpreising 2 (Tobias Empl). Foto: Roland albrecht © Roland albrecht

Spannung pur in der A-Klasse: Den Tabellenführer FC Fraunberg und den Fünften, die SG Reichenkirchen, trennen nur fünf Punkte.

Vier Tore in Wartenberg

Wartenbergs Zweite kam im Derby gegen Langenpreising nicht über ein Remis hinaus. Dabei ging sie durch Bastian Tietz früh in Führung (16.). Die laut TSV- Pressesprecher Thomas Rademacher „überzogene“ rote Karte gegen Langenpreisings Markus Schulz (20.) begünstigte das 2:0 durch Kevin Ehmke, der per Foulelfmeter traf (56.). Dann machte Wartenberg trotz Überzahl den Sack nicht zu, sondern kassierte nach Standardsituationen durch Patrick Listl (65.) und Maximilian Hösl (77.) zwei Treffer.

Herzogstadt II und Finsing III teilen sich die Punkte

Als klarer Favorit ging Herzogstadt ins Spiel. Am Ende reichte es nur zu einem 2:2. Nach einer Flanke von Maximilian Ostermair traf Michael Fitzpatrick zur Führung (21.). Dann ließen die Herzogstädter dem Finsinger Doppeltorschützen Thomas Hilger zu viel Platz. Er traf erst aus 20 Metern ins Eck (55.) und setzte wenig später nach einem Freistoß, den er in die Mauer geschossen hatte, nach – 2:1 (69.). Dann sah auch noch Erdings Nico Emmes wegen einer Unsportlichkeit rot (73.). Doch in Unterzahl gelang Mario Rossa noch der Ausgleich (81.).

Die SG Reichenkirchen schießt Eittings Reserve ab

„Wir waren läuferisch aktiv und haben so unsere Überlegenheit ausgenutzt“, freute sich SG-Spielertrainer Robert Lex über den klaren Erfolg. Reichenkirchen machte Druck und ging in der 21. Minute in Führung. Maximilian Wenhart zog aus 20 Metern ab, und FCE-Torwart Christian Wosnitza konnte den Ball nicht festhalten. Noch vor der Pause erhöhte Michael Scharf nach einem Konter auf 2:0. Nach dem Wechsel legte Reichenkirchen nach. Scharf netzte einen Querpass von Lex zum 3:0 ein (52.), Lex verwandelte einen an ihm verursachten Foulelfmeter zum 4:0 und traf per Freistoß zum 5:0 (68.). Georg Fink besorgte nach einem tiefen Pass den Endstand (82.).

Die SpVgg Neuching ärgert den Tabellenführer

Neuching startete gegen den Tabellenführer gut in das Spiel, und bereits in der 15. Minute verwandelte Johannes Lanzl einen Steilpass von Benedikt Petz zum 1:0. Der Gastgeber drückte weiter auf das nächste Tor, die Chancen zum 2:0 blieben aber torlos. Fraunberg hingegen kreierte vor der Pause immer mehr Chancen doch durch die überragende Leistung von SpVgg-Keeper Niklas Desiderato konnte Fraunberg den Ausgleich nicht erzielen. Nach der Pause waren es dann die Gastgeber die ihre Chancen nutzten: Til Koschewa netzte zum 2:0 ein (55.), bevor Petz einen Steckpass von Antonio Zuparic zum 3:0 einschob (88.). In der Nachspielzeit sah Johannes Lex nach einem groben Foul an Rene Wagner noch die rote Karte, doch es blieb beim 3:0. „Durch die gute Defensivleistung der Mannschaft konnten wir den Sieg gegen den Tabellenführer einfahren.“, lobt Til Koschewa, der selbst mit dem 2:0 zum Sieg beitrug.

Kein Sieger im Duell zwischen Hörlkofen-Wörth und Moosinning III

Dank einer starken Teamleistung hat der FCM dem Favoriten einen Punkt abgetrotzt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Trainer Markus Westermair. Die Gäste hatten für die Partie eigens einige Spieler aus dem Ruhestand und aus der AH geholt. Das zahlte sich offenbar aus, denn sie erspielten sich vor der Pause einige Chancen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und kamen zu einigen Torabschlüssen, aber Moosinning leistete laut Westermair gute Abwehrleistung und ließ keinen Treffer zu.

Keine Tore in Schwaig

„Alles in allem war es ein gerechtes Unentschieden.“, erklärt SpVgg-Trainer Ewald Rupprecht. Beide Teams kamen anfangsgut in die Partie. Schwaig übernahm in der ersten Halbzeit mehr den Ballbesitz, jedoch lief die SpVgg einige gefährliche Konter, die aber nicht zur Führung führten. In der zweiten Halbzeit war die Partie ausgeglichen. Erst in der Schlussminute gab es dann eine sichere Großchance für die Gäste: Oliver Oberhoff schoss den Ball aus elf Metern über das Tor. (Redaktion Erding)