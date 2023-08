Überraschung im Toto-Pokal: Stabile Steinkirchener werfen Kreisligist Altenerding raus

Teilen

Die Chance zur Vorentscheidung: Steinkirchens Johannes Weindl (l.) hatte das 2:0 auf dem Kopf, doch er setzte den Ball übers das von Lukas Loher gehütete Altenerdinger Tor. So blieb es letztlich beim 1:0. Foto: Andreas Heilmaier © Andreas Heilmaier

Der A-Klassist schlägt den Kreisligist! Der FSV Steinkirchen schmeißt die SpVgg Altenerding dank Kosta Papantoniou aus dem Toto-Pokal.

Steinkirchen – Auch in den unteren Klassen scheint der Pokal eigene Gesetze zu haben. Im Toto-Pokal-Landkreisfinale biss sich der große Favorit, Kreisligist SpVgg Altenerding, am A-Klassisten FSV Steinkirchen die Zähne aus und unterlag 0:1 (0:1).

Papantoniou verwandelt vom Punkt aus sicher

SVA-Coach Pedro Locke verzichtete zunächst auf den Einsatz einiger Leistungsträger, was dazu führte, dass die Gastgeber gleich die Initiative ergriffen und FSV-Torwart Tristan Kaup zunächst beschäftigungslos blieb. In der 33. Minute glückte dem Gastgeber dann das goldene Tor. Nach einer Hereingabe von Ibrahim Krraki wurde der einschussbereite Philipp Utz von Alexander Weiher zu Fall gebracht, sodass Referee Florian Neubert auf Elfmeter entschied, den Kosta Papantoniou zur verdienten Führung nutzte. Wer nun dachte, der Favorit würde aufdrehen, sah sich getäuscht, denn auch weiterhin geriet das FSV-Tor nicht in Gefahr.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Platzherren mehrere gute Möglichkeiten zur Vorentscheidung. Zunächst setzte Johannes Weindl einen Kopfball aus kurzer Distanz über die Querlatte. Wenig später verfehlte nach einem langen FSV-Befreiungsschlag der aus dem Tor eilende Lukas Loher das Leder, doch Ridwan Bello konnte gerade noch vor Julian Huber retten, der nur noch ins leere Tor einschieben hätte müssen. In der 59. Minute zeigte Lukas Loher dagegen seine Klasse, denn er konnte gegen den allein vor ihm auftauchenden Bernhard Pfanzelt mit einem tollen Reflex retten.

Auch Altenerdings Leistungsträger treffen nicht

Nun war der Geduldsfaden von SVA-Coach Locke gerissen. Er wechselte seine Leistungsträger ein, und nun drehte sich das Spiel grundlegend, was vor allem daran lag, dass der FSV den quirligen Leart Bilalli nicht den Griff bekam. Er stellte auch Keeper Kaup vor seine erste Bewährungsprobe, der per Fußabwehr den Ausgleich verhinderte. Der Steinkirchener Schlussmann stand nun immer öfter im Mittelpunkt, denn die Hausherren konnten sich nicht mehr aus der Umklammerung lösen. Als Matthias Loher zum Abschluss kam, schien das 1:1 perfekt, doch abermals rettete Kaup per Fußabwehr.

In den letzten Minuten warfen die Gäste alles nach vorne und drängten mit aller Macht aufs Elfmeterschießen, aber bei Fernschüssen fehlte die erforderliche Präzession. Es gab noch mehrfach turbulente Szene vor dem FSV-Tor, doch die Veilchen warteten vergeblich auf einen erfolgreichen Abschuss, da sich Steinkirchens Defensive immer wieder in die Schüsse warf und das Leder aus der Gefahrenzone brachte. Der FSV-Anhang forderte in der Nachspielzeit lautstark den Abpfiff von Schiri Neubert, der die Hausherren dann nach drei Minuten erlöste und ein Jubelbad des Außenseiters auslöste.

Bezirksligist wartet

In der nächsten Runde trifft der FSV auf den Sieger der Partie zwischen dem BC Attaching und dem SE Freising. Der Gewinner dieses Spiels kämpft dann im Mai nächsten Jahres um den Titel des Kreissiegers Donau/Isar. (Andreas Heilmaier)