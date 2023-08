Vier Scorerpunkte für Hohenlinden in Durchgang eins: Neuzugang Fuchs entblößt Brucks Defensive

Beim 2:0 durch Hohenlindens Torschützen Justin Weinberger (grau) ahnten die Brucker (v.l.) Benedikt Vollmayer, Torwart Simon Heiler und Kilian Emmerig wohl schon, dass es ein ungemütlicher Nachmittag werden könnte. Foto: christian riedel © christian riedel

Was für ein Auftakt für Manuel Fuchs und Hohenlinden in die A-Klasse: Der SV schickt Bruck mit 5:1 nach Hause.

SV Hohenlinden –SV Bruck 5:1: Fast ein Jahrzehnt fand kein Punktspiel mehr statt zwischen den ersten Mannschaften des SV Hohenlinden und dem SV Bruck. 3:0 gewannen die Herliner das letzte Aufeinandertreffen im März 2014, und auch das Wiedersehen am vergangenen Wochenende zum Start in die A-Klasse 6 2023/24 endete deutlich: Mit 5:1 fertigte Hohenlinden in der neuen Liga-Umgebung den Kontrahenten ab.

Partie bereits zur Pause entschieden

Dabei war die Partie schon zum Seitenwechsel entschieden. beim Spielstand von 4:0 gingen die beiden Teams in die Kabine, an eine Aufholjagd vermochten die Brucker Gäste, zudem ohne ihren verletzten Spielertrainer Thomas Schwarzbauer, nicht zu glauben.

Und trotzdem kämpften die Brucker Gäste noch erfolgreich um den Ehrentreffer, den die angesichts des hohen Vorsprungs etwas zu sorglosen Gastgeber letztlich dann selbst einleiteten. Nach einem Ballverlust der Herliner am eigenen Strafraum musste Maximilian Beck einen fehlgeleiteten Querpass nur mehr einschieben.

Fuchs-Show in der ersten Halbzeit

Den alten Torabstand stellte SVH-Spielertrainer Sebastian Ittlinger mit dem 5:1 wieder her, auch diesem Treffer ging ein fataler Fehlpass voraus. Die erste Halbzeit mit den vier Treffern für die Heimelf geriet zur Toreshow von Manuel Fuchs. Zwei verwandelte Strafstöße (31. + 37.) und der Türöffner zum 1:0 in der zweiten Minute gingen auf das Konto des Neuzugangs, das 2:0 durch Justin Weinberger (20.) bereitete Fuchs vor. (Christian Scharl)

SVH: Katterloher, Frick, Ittlinger, Ficklscherer St., Kirmair, Roß S., Fuchs, Ertl, Baum M., Haberl, Fels, Weinberger, Sentürk, Wirths, Abstreiter, Mayerhofer. SVB: Heiler, Weigl, Vollmayer, Körner, Gröbmeier, Hagenraiher, Grabmaier, Emmerig, Beck, Bellos, Kammerloher, Kellner, Seibold, Wahler.