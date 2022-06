Türkgücü München: Regionalligist zaubert gegen seinen Erdinger Namensvetter

Respekt vor dem neuen Spielgestalter von Türkgücü München: Albano Gashi (M.) zieht hier ab, und die Erdinger schauen aufmerksam zu. Foto: Eike Lenz © Eike Lenz

Nur Sieger gab es beim Freundschaftsspiel der beiden türkischen Mannschaften aus Erding und München am Samstagnachmittag.

Erding – Um die guten Beziehungen weiter zu verbessern, hatten die beiden Vereine ein Freundschaftsspiel vereinbart. Auch der Wechsel von Ertugrul Nacar zum Regionaligisten nach München spielte dabei eine Rolle. Ein echter sportlicher Vergleich war es natürlich nicht, denn zu groß war das Können der einzelnen Spieler. Zudem sind Vorbereitungsspiele ohnehin selten ein Gradmesser für sportliche Leistungen in der Punktrunde. Am Ende gewann Türkgücü München 14:0.

Erdings Trainer Benji Tas hatte seiner Mannschaft kein taktisches Korsett verpasst, sondern sie ermuntert, gegen die spielstarke Münchner Mannschaft einfach zu spielen und die Begegnung zu genießen. Dies taten die Erdinger zumindest in der ersten Halbzeit und hatten damit insofern Erfolg, als sich der Gast bei hochsommerlichen Temperaturen vor annähernd 400 Zuschauern zwar in der Erdinger Hälfte festsetzte, aber keine allzu große Torgefahr verbreitete.

Zur Halbzeitpause ist Erding nur 0:3 hinten

Erdinger Angriffe fanden allerdings überhaupt nicht statt, denn meist war der Ball vor der Mittellinie schon wieder verloren. Die vielbeinige Abwehr der Gastgeber lebte auch vom Eigensinn der Gästestürmer, die zumindest in der ersten Halbzeit den Ball unbedingt ins Tor tragen wollten, was nicht gelang.

Bis kurz vor der Pause lagen die Hausherren nur 0:1 im Hintertreffen, doch noch vor Seitenwechsel fielen zwei schnelle Tore zum 3:0-Pausenstand aus Münchner Sicht. Nach dem Wechsel versuchte Türkgücü Erding den Anstoß gleich zum Ehrentor zu nutzen, doch der Weitschuss von Co-Trainer Yasin Cay verfehlte das Münchener Gehäuse.

Tor um Tor in zweitem Abschnitt

Eine eindringliche Ansprache des Münchner Trainers war wohl der Grund für die Gäste, jetzt effektiver zu spielen, was sich in Toren ausdrückte. Das Mannschaftsspiel wurde forciert, schnelle Pässe in die Schnittstellen gespielt. Die Erdinger Abwehr verlor zusehends den Zugriff auf die flinken Stürmer und kassierte nun Tor um Tor.

Als gute Gastgeber steuerten die Erdinger noch ein Eigentor bei, denn ein Verteidiger wollte den Ball zum eigenen Torwart zurückspielen, übersah dabei aber, dass dieser schon (zu) weit herausgelaufen war. So markierte man das 10:0 des Regionalligisten. Der war weiter auf Torejagd und gab sich erst nach dem 14. Treffer kurz vor Spielende mit der Ausbeute zufrieden.

Für Nacar sieht Erdings Trainer Tas durchaus Chancen auf Einsätze beim Regionalligisten. Er selbst wird in der kommenden Saison weiter als Trainer bei Türk Gücü Erding tätig sein, will aber wieder die Mannschaft auf dem Platz verstärken.