Verletzung überschattet Spiel: Haching bekommt klaren Elfer nicht – bleibt aber ungeschlagen

Von: Boris Manz

Unterhaching spielte Remis gegen Saarbrücken. Der SpVgg wurde kurz vor Schluss ein Elfer verweigert. Die Verletzung von Schmidt überschattete das Spiel.

Mathias Fetsch und die SpVgg Unterhaching bleiben ungeschlagen in der 3. Liga. © Imago/kolbert-press/Ulrich Gamel

SpVgg Unterhaching – 1. FC Saarbrücken 0:0 (0:0)

Unterhaching bleibt durch das Remis in der 3. Liga ungeschlagen. Das Spiel wurde von einer schweren Verletzung von Schmidt überschattet. Dazu gab Bickel einen klaren Handelfmeter für die Vorstädter nicht.

Vorbericht vom 16. September:

Unterhaching – Seit Freitagmittag ist es offiziell: Die SpVgg Unterhaching hat einen neuen Sponsor für ihr Stadion gefunden. Der Alpenbauer Sportpark heißt fortan Uhlsport Park. Dass der Ausrüster eines Teams auch das Sponsoring des Stadions übernimmt, ist ein Novum im deutschen Profi-Fußball. In Unterhaching ist man stolz. Die Hachinger blieben in der Saison bisher daheim ungeschlagen. Gegen den 1. FC Saarbrücken soll das auch im neu benannten Sportpark so bleiben.

„Erfahrungen fürs Leben“: Bauer und Krattenmacher zurück in Unterhaching

Selbstvertrauen müssten die Elf von Marc Unterberger ohnehin genügend haben. Nach fünf Spielen ist der Regionalliga-Aufsteiger noch ungeschlagen. Dazu kehren mit DFB-Debütant Benedikt Bauer und Maurice Krattenmacher, der doppelt für die deutsche U19 traf, zwei Spieler mit ordentlich Rückenwind zurück.

Von Vereinsseite gab es ordentlich Lob für die beiden Hachinger Youngster. „Als Mitspieler freue ich mich sehr für die Jungs. Das sind Erfahrungen fürs Leben und ein Ansporn, auch in Zukunft alles zu geben“, sagte Teamkollege und Sportdirektor Markus Schwabl.

Gegen den FV Illertissen kassierte Marc Unterberger die erste Pflichtspielniederlage als Cheftrainer der SpVgg Unterhaching. © Imago/Sven Leifer

Nach Niederlage im Pokal: SpVgg Unterhaching trifft auf Angstgegner Saarbrücken

Trotz des starken Saisonstarts dürfte die Spielvereinigung auf Wiedergutmachung aus sein. Gegen den FV Illertissen setzte es im Pokal eine überraschend deutliche 0:3-Niederlage. Und nun wartet, mit Saarbrücken, ausgerechnet ein echter Angstgegner auf die Vorstädter.

In den letzten drei Partien gegen die Saarländer hagelte es Niederlagen. Zuletzt spielten die Saarbrücker 2:0 gegen die Reserve des BVB. Am Sonntagabend soll gegen Unterhaching der nächste Sieg folgen. Anstoß der Partie ist erst um 19:30. Trotz der Vorfreude auf die Flutlichtpartie, gibt es auch Kritik an der späten Anstoßzeit.

3. Liga im Live-Ticker: Unterhaching trifft am späten Abend auf Saarbrücken

„Das ist eine ungewöhnliche Anstoßzeit, an die man sich erst gewöhnen muss. Für unsere Fans ist das nicht optimal, sagte Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl. Trotzdem werden etwa 300 FCS-Fans erwartet. Immerhin: Wer in München übernachtet, kann am nächsten Tag auf die Wiesn. Einen gemeinsamen Mannschaftsbesuch des 1. FC Saarbrücken wird es aber nicht geben.

Wir berichten im Live-Ticker von der 3. Liga-Partie. (btfm)