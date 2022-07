„Da gehört unheimlich viel Glück dazu“: Maxi Berwein schießt schnellstes Regionalliga Tor

Von: Andreas Mayr

Beide Daumen nach oben: Maximilian Berwein knackt am ersten Spieltag die Zeit für das schnellste Tor der Regionalliga und bezwingt mit Türkgücü München auch den SV Heimstetten mit 2:1. FOTO: Imago © Imago

8,9 Sekunden: Exakt so lang hat Maximilian Berwein für sein erstes Regionalligator für Türkgücü München gebraucht.

Heimstetten – Der Bayerische Fußballverband hat die Zeit gestoppt und den neuen Rekord verkündet. Obendrein fuhr der Garmisch-Partenkirchen mit dem neuen Klub einen 2:1-Erfolg zum Saisonstart ein. Im Interview spricht er über den magischen Moment, über Schmähgesänge und die Last, für den polarisierenden Klub zu kicken.

Herr Berwein, erster Spieltag, zurück in der Regionalliga – war’s eine Partie wie jede andere?

„Wie immer“ war das für mich wahrscheinlich nicht, sondern gehört schon in die Rubrik „etwas besonderes“. Ich bin jetzt nicht der routinierte alte Hase mit enormer Regionalligaerfahrung, die hab’ ich in Garching ja nur für eine Halbserie sammeln können. Am ehesten trifft’s wohl eine positive Anspannung, die man verspürt, wenn man das Trikot vom neuen Verein anhat und das erste Mal Richtung Rasen marschiert, die Fans sieht, wie sie trommeln und Fahnen schwenken. Die Vorbereitung ist für mich persönlich super gelaufen, deshalb war da einfach mehr Vorfreude mit von der Partie.

Sie haben sich als Stammspieler durchgesetzt, kam das überraschend für Sie?

Überraschend nicht. Das Selbstbewusstsein war und ist da. Wenn ich zu einem neuen Verein Wechsel, dann traue ich mir das immer zu. Auch wenn nach und nach natürlich Qualität auf der eigenen Position dazukommt. Wie sagt man so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft, dann heißt es bissl Ellenbogen ausfahren und das Beste geben. Den Rest muss das Trainerteam entscheiden.

Offenbar hat einiges im Training gepasst…

Ja scheinbar. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein regelrechter Trainingsweltmeister, mit sehr viel Elan und Leidenschaft bei jeder Einheit bin, auch wenn die Beine noch so schwer sind oder es 30 Grad hat wie in den vergangenen Wochen. Wo der ein oder andere bisschen mehr Larifari macht oder gemächlicher durchs Training schleicht, bin ich in der Regel schon voll dabei. Ich glaube, man merkt recht schnell, dass ich unbedingt will und positiv verrückt bei der Sache bin, wenn es um Fußball oder Sport im Allgemeinen geht. Das hilft natürlich auch bei den Vorbereitungsspielen und dem ein oder anderen Charaktertest vor der Saison. Meine Spannung ist einfach konstant hoch, sobald ich meine Fußballschuhe anziehe.

Im ersten Spiel gleich das erste Tor, samt Regionalligarekord. Nehmen Sie uns mit in die Situation. War das geplant?

Je höher es im Amateurbereich geht, desto strukturierter läuft alles ab, vor allem was Standards anbelangt. Da gehört in gewisser Weise der Anstoß auch dazu. Es war schon gewollt, am Anfang Tiefe zu schaffen, um sich eine gute Position zu erarbeiten. Und dann gibt es schmächtigere und kopfballschwächere Außenbahnspieler als mich, deshalb kam der Gedanke, es einfach auszuprobieren, und der Coach hat es im Training thematisiert. Da gehört unheimlich viel Glück dazu. Dass mir der Ball nach dem Kopfballduell vor die Füße springt, ist auch selten der Fall. Der Rest passiert dann intuitiv.

Ich hab’ den Ball auf meinem starken Linken und knall’ ihn Richtung Tor. Viel kann dabei ja nicht schiefgehen, entweder er schlägt ein oder er geht Richtung Münchner Innenstadt. Dass er dann im Netz zappelt, ist natürlich Wahnsinn und ein Gefühlsausbruch, wie ich ihn selten erlebt hab. Im Video sieht es jetzt nicht unbedingt danach aus, als wäre der Ball mit 300 km/h eingeschlagen, ich glaube da hat der gewässerte Rasen auch positiv mit reingespielt. Alles in allem waren das viele positive Zufälle, die ich so gern mitnehme in die Saison.

Ihr zweiter Stopp in der Regionalliga. Was läuft diesmal anders?

Schwer zu sagen. Für mich persönlich vielleicht etwas einfacher, die Anspannung ist nicht mehr ganz so groß wie damals bei meinem Wechsel nach Garching. Da hilft, glaube ich, das ein oder andere Lebensjahr mehr auf dem Buckel. Auch was die Mannschaft anbelangt hab’ ich von Anfang an ein besseres Gefühl aufgrund der Spielweise, die wir praktizieren wollen. Es ist vieles einfach ein bisschen mehr auf mich und meine Qualitäten zugeschnitten, als es in Garching der Fall war.

Wenn wir weiterhin so zusammenwachsen wie bisher, kann das auf alle Fälle eine richtig geile Saison werden. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir auch unsere Defizite aufgezeigt bekommen, an denen wir unbedingt arbeiten müssen. Aber ich denke, das ist normal. 35 neue Männer – das dauert. Wie lange, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Ihr Klub polarisiert, in Heimstätten versah man ihr Team mit Schmähgesängen. Wie fühlt sich das an, nicht gemocht zu werden?

Es wäre schon vermessen, wenn man sich als Spieler oder Sympathisant des Vereins nicht darauf einstellen würde. Ich denke, Heimstetten steht seit Jahren für etwas andere Werte im Amateurfussball. Sie bauen viel auf sehr junge entwicklungsfähige Spieler, in den vergangenen Jahren ist der Klub sehr kontinuierlich und macht eine tolle Arbeit. Sie holen mit sehr begrenzten Mitteln das Maximale raus. Davor kann man als Außenstehender auch nur den Hut ziehen. Wir dagegen sind natürlich ein komplett neu zusammengewürfelter Haufen, wo sich auch der ein oder andere klangvolle Name tummelt. Das sind einfach zwei Welten, die aufeinander prallen, die sich dann auch nicht wirklich positiv gegenüber gestimmt sind. Dann ist natürlich von Anfang an viel Zündstoff in dieser Partie.

Natürlich vernehmen wir die ganzen Schmähgesänge, die aber alle absolut normal sind. „Verein ohne Seele“ ist mir da so ein wenig im Kopf geblieben, den ich auch vor Ort gerne weggeschmunzelt habe, wenn ich sehe, wie viele Menschen auch nach Heimstetten kommen, um uns nach vorne zu peitschen. Gerade wenn man das Spiel positiv gestalten kann, tangiert dich so etwas weniger. Ja, es macht sogar recht viel Spaß, auf dem Platz zu stehen und das Ganze vor den eigenen Leuten weg zu grinsen. Aber an sich ist das alles ein positiver Nebeneffekt des Fußballs, dass soviel Leidenschaft und Emotionen auf und neben dem Platz gelebt werden. Für einen Fußballer gibt es nicht viel geileres als ordentlich Zunder in einer Partie.

