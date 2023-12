„Nicht nur Feiern und Saufen, sondern helfen“ – RB Petrolspor setzt sich für Obdachlose ein

Von: Sarah Georgi

Der RB Petrolspor verzichtete auf eine Weihnachtsfeier und half stattdessen Hilfsbedürftigen. © Privat

Der RB Petrolspor hat auf eine Weihnachtsfeier verzichtet und stattdessen mit der Caritas Essen und Trinken an Obdachlose in München verteilt.

München – Der RB Petrolspor München ist ein deutsch-türkischer Verein im Osten von München. Der Klub, der auf der Bezirkssportanlage am Krehlebogen ansässig ist, hat zwei Herren-Mannschaften im Spielbetrieb. Statt eine Weihnachtsfeier zu planen, hatten die Vorstände und der Trainerstab die Idee, etwas anderes zu organisieren. „Wir wollten diesmal was anderes machen, was den Jungs vielleicht eine andere Sicht vom Leben gibt. Ich merke, dass manchmal der Blick von der Realität weggeht. Stattdessen gibt es nur ein ‚Ich will immer mehr‘“, sagt Fatih Erdogmus, der 27-jährige Vorstand des Vereins.

Auf der Suche nach einer möglichen Hilfs-Aktion ergab sich für den Verein eine Zusammenarbeit mit der Caritas. Diese hat in der Elisenstraße in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs einen Food-Truck. Dort wird Essen und Trinken an hilfsbedürftige Menschen verteilt. Und so kam es dann, dass der RB Petrolspor am 16. Dezember statt einer Weihnachtsfeier für Obdachlose und weitere hilfsbedürftige Menschen gekocht und Suppe, Kaffee, Tee, Kekse und Plätzchen verteilt hat. Die Frauen der Vorstände, Trainer und Spieler hatten dafür in einem Kulturverein in Neuperlach gekocht.

Hilfsaktion stärkt das Gemeinschaftsgefühl der Spieler und gibt einen anderen Blick auf das Leben

„Die Spieler haben den ganzen Transport und Einkauf gemacht. Wir haben versucht, dass jeder einen Teil dazu beitragen kann“, sagt Erdogmus. Bei der Essensausgabe halfen dann alle mit, Mitarbeiter der Caritas und eines Sicherheitsdienstes unterstützten die Fußballer von RBP. Insgesamt wurden über 330 warme Mahlzeiten verteilt.

Mit der Aktion hat der Verein nicht nur anderen Menschen geholfen, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl seiner Spieler gestärkt. „Es tut den Jungs gut, sich außerhalb des Feldes zu treffen. Das ist für die Chemie super. So können auch gleich die Neuzugänge eingebunden werden“, erzählt Erdogmus. Außerdem glaubt der Vorstand an einen Lerneffekt. „Wenn man nicht diszipliniert ist, den Fokus verliert, oder nicht auf sich aufpasst, kann das Leben auch ganz schnell anders laufen. Wichtig ist, dass man Zufriedenheit gewinnt“, so Erdogmus.

RB Petrolspor schmiedet für das Jahr 2024 bereits neue Pläne für soziale Projekte

Salih Aydogdu, Dario Pavlovic, Ahmet Bas, Nihan Bayraktar und Almin Mednolucanin (von links) beim Verteilen von Essen und Getränken. © Privat

RB Petrolspor möchte in Zukunft weitere Aktionen starten, mit einer positiven Einstellung vorangehen und sich dauerhaft für soziale Projekte einsetzen. Im Januar wollen die Spieler in einem Altersheim Essen verteilen und mit den Bewohnern spielen und musizieren. (Sarah Georgi)