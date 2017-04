VfR Garching: Die Null steht auch gegen Augsburg

VfR Garching - Einen weiteren wichtigen Zähler im Kampf um den Ligaverbleib verbuchte der VfR am Samstag im Duell mit der Reserve des Bundesligisten.

Zum zweiten Mal in Folge blieb Daniel Webers Mannschaft damit ohne Niederlage und Gegentor. Dementsprechend war der VfR-Coach auch „mit dem Unentschieden zufrieden, wir haben nur leider das Tor nicht gemacht“. Da aber auch die Gäste ihre Möglichkeiten besaßen, bilanzierte Weber ein „gerechtes Unentschieden“. Das „entscheidende Spiel“, so der 43-Jährige, stehe seiner Mannschaft ohnehin nun am Gründonnerstag in Schalding-Heining bevor.

VfR Garching – FC Augsburg II 0:0 VfR Garching: Maus, Salassidis, Mayer (46. Müller), Baki, Niebauer, Ball, Suck, de Prato (67. Goia), Eisgruber (79. Hauck), de Prato, Staudigl - Trainer: WeberFC Augsburg II: Gelios, Kurz (84. Ekin), Friedrich, Ramser, Okoroji, Scherzer, Greisel (36. Baier), Richter, Bekiroglu, Vrenezi, Günther-Schmidt - Trainer: WörnsSchiedsrichter: Steigerwald (Gräfendorf) - Zuschauer: 280Tore: Fehlanzeige

Quelle: fussball-vorort.de