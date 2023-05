Haching-Präsident Manfred Schwabl: „Natürlich wollen wir in die 3. Liga“

Von: Robert Gasser

Präsident Manni Schwabl will zwar mit der SpVgg Unterhaching in die 3. Liga, aber nicht um jeden Preis. © IMAGO/Frank Scheuring

In der 3. Liga läuft es für den SpVgg Unterhaching zurzeit richtig gut. Aber auch neben dem Platz gibt es Grund zu feiern.

Der Schweinsbraten ist typisch für ein bayerisches Wirtshaus – und genau so eines ist der Gasthof zur Post, eine bayerische Wirtschaft wie aus dem Bilderbuch. Und eine, wie es sie heute leider immer seltener gibt (wie übrigens auch das hervorragende Wirtshaus Kammerloher in Unterhaching, aber um das geht es in dieser Geschichte nicht).

Bereits 1297 wurden auf dem heutigen Grundstück des Gasthofs zur Post Bier und Speisen verkauft. Seit 1430 besteht der Gasthof in seiner heutigen Form. Und seit 1914 ist er im Besitz der Familie Schelle. Der Braumeister Mathias Bader und seine Frau Franziska, geborene Schelle, erwarben das Gasthaus damals für 85.000 Goldmark.

Eine unzertrennliche Verbindung zwischen dem Gasthof zur Post und den Hachingern entsteht

Mit der Familie Schelle begann langsam auch die Verbindung des Gasthauses zum Sport. 1921 wurde der Turnverein Hachingertal gegründet. 1923 kam es zum Streit mit den Fußballern, die zwei Jahre später – also 1925 – einen Fußballverein gründeten: die Spielvereinigung Unterhaching.

Von 1925 an war die Post neben des damaligen Fußballplatzes in der Nähe des heutigen Freibads der Mittelpunkt der SpVgg – und auch dessen Vereinsheim. Dort zogen sich die Spieler auch um. Am Gasthaus gab es einen kleinen Waschraum, wo sich die Spieler nach dem Training gewaschen und umgezogen haben, bevor sie mit der einen oder anderen Halbe ihren Durst löschten – isotonische Getränke gab es ja noch nicht. Bis Anfang der 90er-Jahre, als der Verein im Sportpark Unterhaching eine neue Heimat fand, war der Gasthof zur Post der gesellschaftliche Mittelpunkt der SpVgg Unterhaching.

Hier wurde die SpVgg Unterhaching 1925 gegründet: (v.l) Wirt Daniel Zeh, Eigentümer Georg Schelle und SpVgg-Präsident Manfred Schwabl sitzen am Tisch unter den Erinnerungsfotos. © Robert Gasser

Mit dem Holzvergaser oder mit der Kutsche sind die Spieler zu den Auswärtsspielen nach Grünwald, Baierbrunn oder Oberpframmern gefahren,“

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war erst einmal Schluss mit Fußball in Unterhaching, weiter ging’s 1946. Und seitdem ist auch Georg Schelle, dessen Familie der Gasthof bis heute gehört und der seit 2005 an den jetzigen Wirt Daniel Zeh verpachtet ist, Mitglied der SpVgg. Und der heute 90-Jährige erinnert sich mit leuchtenden Augen zurück an die alten Zeiten, als der Fußball noch nicht vom Geld bestimmt wurde, sondern vom Spaß am Sport, von der Freude am Leben. „Mit dem Holzvergaser oder mit der Kutsche sind die Spieler zu den Auswärtsspielen nach Grünwald, Baierbrunn oder Oberpframmern gefahren“, erzählt Schelle.

Da hat so ein Auswärtsspiel schon einmal einen ganzen Sonntag in Anspruch genommen, zumal man danach in der Post noch gemütlich zusammensaß. Auch an ein Auswärtsspiel der Hachinger, als sie in der 1. Bundesliga spielten und bei Hertha BSC Berlin antraten, erinnert sich Schelle, damals als Fan dabei, mit Freude zurück: „Wir hatten Bier und Regensburger im Flieger dabei. Der ganze Flieger hat nach den Würschten gerochen.“

Haching-Boss Manfred Schwabl gratulierte Georg Schelle vor Ort zum 90. Geburtstag © SpVgg Unterhaching

Ein ganz besonderes Jubiläum für Georg Schelle

Kürzlich feierte Georg Schelle seinen 90. Geburtstag. Haching-Boss Manni Schwabl war ebenso persönlich vor Ort wie die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching. Dass von der Gemeinde Unterhaching Glückwünsche nur per Post kamen, findet Schelle ein wenig schade. Aber so ist sie halt, die schnelllebige Zeit, die auch vor Schelle und dem Gasthaus zur Post nicht Halt macht.

Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching und Inbegriff für Bodenständigkeit, steht für die Verwurzelung des Vereins in der Region wie kein Anderer. Er lebt die Verbindung zwischen der SpVgg und der Gemeinde Unterhaching. „Der Verein hat immer viele Verbindungen und Verflechtungen im Ort gehabt und davon auch profitiert“, sagt er.

Endspurt in der Regionalliga - Unterhaching eigentlich so gut wie aufgestiegen

Demnächst steht die Entscheidung an, ob sich die SpVgg einen sportlich durchaus realistischen Aufstieg in die 3. Liga leisten kann und will. „Natürlich wollen wir in die 3. Liga“, betont Schwabl. „Aber unsere Seele, die Identifikation mit dem Ort und unsere Bodenständigkeit werden wir für einen Aufstieg nicht opfern.“

Georg Schelle verfolgt das Geschehen bei den Hachingern ganz genau. Manchmal ist er auch im Stadion. „Schade wäre es schon, wenn es mit dem Aufstieg nicht klappen würde“, sagt er. „Aber wenn es so ist, dann kann ich auch nichts machen.“ (Robert Gasser)