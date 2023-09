Gegen die Peterskirchener Wand: Der FC Langengeisling hat gegen den TSV noch nie getroffen

Mit Selbstvertrauen nach Peterskirchen: Der FC Langengeisling ist in den letzten drei Spielen immer als Sieger vom Platz gegangen. © Michael Buchholz

Nach drei Siegen in Folge soll nun auch die Abwehr des TSV Peterskirchen durchbrochen werden - noch nie hat Langengeisling gegen den kommenden Gegner eingenetzt.

Langengeisling – Runde sieben in der Bezirksliga Ost beschert dem FC Langengeisling heute um 19.30 Uhr das Auswärtsspiel beim TSV Peterskirchen. Der letztjährige Aufsteiger ist mit zwei Niederlagen gegen den SVN München und den FC Moosinning gestartet, holte in Freilassing ein 0:0, ehe der 1:0-Sieg gegen Teisendorf und das 3:3 in Raubling folgten. Am Wochenende hatte das Team spielfrei und will jetzt den zweiten Heimsieg.

„Lieber ist mir, wenn man im Rhythmus bleibt.“

„Wir haben selber nächste Woche dann spielfrei, deswegen müssen wir vor dieser Zwangspause unbedingt nochmal punkten“, fordert FCL-Trainer Maxi Hintermaier und fügt an: „Es ist ja mal ganz schön, wenn man ein Wochenende frei hat, aber lieber ist mir, wenn man im Rhythmus bleibt.“

Weil die Geislinger Zweite heute um 20 Uhr in Taufkirchen zu Gast ist, wird es aus dem Kader der Vorwoche einige Abstellungen geben. So verstärken Amel Culjak, Elias Mehringer und Jermaine Wilson die Zweite. Auch Moritz Wiesheu, Thomas Hinterwimmer und Keeper Christian Bernhardt, der am Wochenende standesamtlich heiratet, werden fehlen.

Langengeisling erwartet starke Peterskirchener Abwehr

Oberstes Ziel für Hintermaier ist, dass wieder die Null steht. Zudem würde er sich freuen, wenn seiner Mannschaft im dritten Anlauf ein Tor gegen Peterskirchen gelänge. In der vergangenen Saison gab es eine 0:1-Niederlage und ein 0:0. „Peterskirchen kann unglaublich gut verteidigen. Aber wir wollen den Schwung nach den drei Siegen in Folge natürlich mitnehmen“, so Hintermaier, dessen Abwehr sich auf die langen Bälle der Peterskirchener einstellen muss: „Da müssen wir auf der Hut sein. Wir selbst sollten versuchen, uns die Chancen herauszuspielen. Wenn auch wir weite Bälle schlagen, bringt das nicht viel. Die kommen wahrscheinlich postwendend zurück. Wir müssen da kein Feuerwerk abbrennen, aber wir müssen das konzentriert und engagiert angehen.“ Tipp: 0:0. (Michael Buchholz)

FCL-Kader

Hier; Hintermaier, Buchberger, Simak, Seeholzer, Faltlhauser; Bucher, Maier, Riederle, Aigner, Dornauer, Wägner, K. Stenzel, Tahiri; Rupprecht, Birnbeck