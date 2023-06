Alex Schmidbauer LIVE: Gelingt dem SE Freising mit dem neuen Coach die Rückkehr in die Landesliga?

Live-Interview

+ © SEF Wollen gemeinsam zurück in die Erfolgsspur: (v. l.) SEF-Vorsitzender Walter Zellner, Trainer Alexander Schmidbauer und Sportlicher Leiter Sebastian Thalhammer. © SEF

Der SC Eintracht Freising konnte den Abstieg aus der Landesliga nicht verhindern. Mit Alex Schmidbauer will der SC dorthin schnellstmöglich zurück.

Freising/München - Nach dem Abstieg in die Bezirksliga trennte sich der SC Eintracht Freising überraschend von Spielertrainer Florian Bittner. Mit Alexander Schmidbauer stand schnell der Nachfolger für den Trainer-Posten fest. Unter der Leitung Schmidbauers will die Eintracht aus Freising zurück in die Landesliga, in der sie zuletzt zehn Jahre durchgehend vertreten war.

Die Entlassung vom langjährigem Co-Spielertrainer Florian Bittner lief nicht ganz ohne Nebengeräusche ab. Bittner, der in der Abstiegssaison als Spielertrainer bei der Einracht agierte, reagierte enttäuscht und überrascht. Im Interview mit dem Freisinger Tagblatt bestätigte der 32-Jährige, dass er eigentlich auch für die kommende Spielzeit als Trainer der Freisinger eingeplant war. Der SC wollte demnach nur einen weiteren Trainer verpflichten, der mit Bittner zusammen die Mannschaft leiten soll.

Alex Schmidbauer erlitt „Bittner-Schicksal“ im November beim SV Dornach

Ein ähnliches Schicksal wie das von Florian Bittner erlitt übrigens auch der neue Coach Schmidbauer bei Ex-Club SV Dornach. Dort wurde auch er unerwartet von seinen Aufgaben entbunden.

Für diese Entscheidung hatte der zukünftige SC-Coach keinerlei Verständnis, erklärte er im November ratlos. „Letztlich ist es Alex aber nicht gelungen, eine Mannschaft zu formen, es hat einfach nicht gepasst“, rechtfertigte Dornachs Vorsitzender Peter Aicher die Entscheidung.

SE Freising: Wird Rückkehrer Mesut Toprak der neue Co-Trainer von Schmidbauer?

Doch das ist mittlerweile Schnee vom November. Nun gilt der neuen Aufgabe in Freising der volle Fokus. Mit Alexander Schmidbauer hat die Eintracht jetzt zwar einen neuen Trainer, mit Bittner wird er das Trainergespann aber nicht bilden. An Stelle von Bittner wird dem neuen Coach jedoch ein anderer Co-Trainer zur Seite stehen. In dieser Hinsicht wurde vom Verein noch nichts bekannt gegeben. Ob intern schon ein Kandidat fest steht, ist ungewiss.

Auch in Sachen Transfers passierte bisher wenig beim SC. Neben einigen A-Jugendspielern, die ins Herrenteam stoßen, und Torwart Niclas Karremann, ist Rückkehrer Mesut Toprak der einzige externe Neuzugang. Zuletzt war Toprak spielender Co-Trainer in der Kreisklasse beim SC Freising. Wird er der Co-Mann an der Seite von Schmidbauer?

Alex Schmidbauer im Live-Interview: Gelingt die Rückkehr in die Landesliga? Wer kommt noch?

Wie bewertet Alexander Schmidbauer seine Entlassung in Dornach mit etwas Abstand? Gelingt ihm mit der Eintracht die direkte Rückkehr in die Landesliga? Welche Spieler sollen beim möglichen Wiederaufstieg mitwirken? Und wer wird Co-Trainer beim SE Freising?

All das und mehr erfahren wir am heutigen Donnerstag, dem 22. Juni, um 17.00 Uhr im Live-Interview mit SEF-Coach Alex Schmidbauer auf unserer Facebook und YouTube-Seite. (Noah Hölch)