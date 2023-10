Germering verpasst Sprung an die Spitze - Siege für Oberweikertshofen III und Schöngeising

Sie waren für West (lila Trikots) zu stark: Die Gäste vom SC Schöngeising holten sich einen 2:0-Sieg. Foto: Peter Weber © Peter Weber

Während sich Gemering in der A-Klasse knapp gegen Ethnikos geschlagen geben muss, siegt Oberweikertshofen III in Jesenwang.

Landkreis – Fast hätte es gereicht für Germering, doch die Niederlage gegen Ethnikos kostet den Sprung an die Tabellenspitze. West kommt auch in Schöngeising zu keinem Sieg.

A-Klasse 2: Oberweikertshofen III gewinnt gegen Jesenwang

TSV Jesenwang - Oberweikertshofen III 1:3 (0:1) – Ein Sieg hätte den Gastgebern schon richtig gut getan, doch die dritte Garde aus Oberweikertshofen war zu stark für die Elf von Coach Denis Steininger. In der ersten Halbzeit gelang den Gästen zwar nur ein Tor durch Lukas Kuppelwieser (29.), doch nach dem Seitenwechsel war auch Oweio am Drücker. Robert Olescher schraubte das Ergebnis auf 2:0 (58.). Zwar glückte Jesenwang durch Routinier mcihael Rau der anschlusstreffer, als Rau zum 1:2 einschob (74.). Doch die Zeit lief den Gastgebern davon. Stattdessen traf noch einmal Oberweikertshofen in Form von Martin Gschwandtner zum 3:1-Endstand (84.). Jesenwang bleibt knapp vor dem Schlusslicht Aich Tabellen-Vorletzter, Oberweikertshofen steigt auf Rang vier.

A-Klasse 3: Sieg für Schöngeising, Gernlinden holt Remis

TSV Fürstenfeldbruck West - SC Schöngeising 0:2 (0:2) – Die Gäste durften sich über ein weiteren Dreier auf ihrem Punktekonto freuen. Die SCS-Elf von Trainer Michael Falsner besiegte West mit 2:0. Beide Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit. Marcel Berger, aktuell bester Torschütze der Liga mit 16 Treffern, war es auch, der das erste Tor für Schöngeising markierte (6.). Und die Gäste ließen auch keinen Zweifel daran, dass sie an ihrem dritten Tabellenplatz nicht rütteln lassen wollen und auch noch Luft nach oben ist. Felix Ortwein erhöhte auf 2:0 (16.). Die Schöngeisinger Offensive hatte wieder einmal gezeigt, was sie zu bieten hat. Und West vergab wieder reihenweise Chancen, wie Coach Qemajl Beqiri berichten musste. „Und bei den zwei Toren, die wir gekriegt haben, haben wir blöde Fehler gemacht.“ Zudem monierte der West-Coach einen nicht gegebenen Strafstoß für sein Team.

TSV Gernlinden - TSV Geiselbullach II 3:3 (2:1) – Da hat sich der Tabellenführer Geiselbullach schwer getan beim Lokalderby in Gernlinden. Denn die Elf von Konrad Benner lieferte ordentlich Gegenwehr. Mathias Bründl hatte das 1:0 erzielt (11.), doch für die Hausherren traf Luca Maier per Elfmeter (15.) zum Ausgleich. Danach brachte Florian Hösch die Gastgeber auf 2;:1 nach vorne (26.). Doch für Geiselbullach glich Oliver Plabst aus (57.) und sorgte für die 3:2-Führung für die Bullacher (59.). Fritz Tafelmeier rettete für Gernlinden dann in der Schlussphase noch den einen Punkt mit seinem Tor zum 3:3 (76.).

A-Klasse 4: Paskiewicz schießt den SV Puchheim zum Sieg

SV Puchheim - ASV Biburg 2:1 (1:1) – Es war bestimmt eine der schlechtesten Saisonleistungen, die SVP-Coach Dariusz Figura mitansehen musste. Doch am Énde stand ein wichtiger Dreier, der Selbstvertrauen geben soll für die kommenden Wochen, wenn es um ein Ticket für die Aufstiegsrunde geht. Denn die hat Figura längst nicht abgehakt. Viele Chancen habe man gegen das Tabellenschlusslicht liegen lassen. Figura: „Und dann zittern wir bis zum Ende und sind erleichtert, wenn der Schiedsrichter endlich abpfeift.“ Gut ausgegangen ist es für die Heimelf trotzdem. Tobias Ehemann erzielte das 1:0 (22.). Doch die Biburger glichen aus, als Denis Iwanow traf (23.). Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erzielte Adan Paskiewicz das 2:1 für Puchheim (59.). Die Analyse von Biburgs Spielertrainer Mathias Lampl hierzu: „Ein komischer Freistoß, danach gibt es eine Ecke und das Gegentor fällt.“ So sollte es bis zum Schluss dann auch bleiben. Lampl hinterher: „Wir haben nach dem 1:1 versäumt, das nächste Tor zu machen, sonst wären wir sicher als Sieger vom Platz gegangen.“ Am Ende holen sich die Puchheimer den Sieg und bleiben auf Rang vier. Jetzt warten als die nächsten Gegner dann Unterpfaffenhofen II und Tabellenzweite Germering.

SV Germering - Ethnikos Puchheim 2:3 (2:1) – Das war wahrlich kein Spiel für schwache Nerven. Die Führung wechselt ständig hin und her und es fällt erst in der Nachspielzeit der spielentscheidende Elfmeter. Und am Ende jubelt Ethnikos. Dabei hätte es Germering mit einem Sieg an die Spitze geschafft. Daniel König traf zum 1:0 (5.), doch Manuel Ntum glich für Ethnikos aus (11.). David Hohlweg brachte den SVG wieder nach vorne (33.). Nach der Pause glich Ennes Batir spät aus (82.) und per Elfmeter sicherte Manuel tum für Ethnikos den knappen und hart umkämpften 3:2-Sieg (92.). Doch auch die Puchheimer rutschen danach nicht weiter nach oben, liegen aber nun punktgleich mit dem SV Puchheim. (Stephanie Hartl)