Durchwachsene Hinrunde für den TSV Gilching: „Die fehlende Konstanz ist unser größtes Problem“

Wichtig für die Zweikämpfe: Sebastian Kraus (M.). Foto: aj © aj

Es war eine Hinrunde mit wenigen Höhepunkten und einigen Tiefschlägen. Mit einem Sieg am Sonntag beim TV Erkheim wollen die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried einen versöhnlichen Abschluss schaffen.

Gilching – Durchgehend erfolgreiche Leistungen waren bislang eine absolute Rarität: „Die fehlende Konstanz ist unser größtes Problem“, sagt Sebastian Stangl nach den ersten 16 Spielen als Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Gilching-Argelsried. Die Bilanz vor dem letzten Hinrundenspiel am Sonntag beim TV Erkheim (15 Uhr) ist sehr aussagekräftig. Bis dato gelang es den Gilchingern nur einmal, in zwei aufeinanderfolgenden Partien zu punkten. Auf das 4:0 zu Hause gegen den SC Oberweikertshofen ließ der TSV im August ein 2:0 beim TSV Jetzendorf folgen. Danach wollte dem Stangl-Team nicht mehr viel gelingen. Lediglich zwei Siege und zwei Unentschieden brachte Gilching noch auf sein Konto. „Das muss besser werden, sonst wird es in dieser engen und sehr ausgeglichenen Liga sehr schwer“, sagt Stangl.

Personelle Engpässe beim TSV Gilching

Der 1:0-Heimerfolg vor einer Woche gegen Eintracht Karlsfeld darf nur der Anfang gewesen sein, wenn sich die Fußballer von der Talhofstraße bis zur Winterpause deutlich von der Abstiegszone der Landesliga Südwest entfernen möchten. In Erkheim könnte der TSV zudem etwas für seine äußerst magere Auswärtsbilanz tun. Der Erfolg in Jetzendorf sowie Unentschieden in Bobingen (3:3) und Olching (2:2) – mehr gelang den Gilchingern nicht. „Unser Hauptproblem waren aber besonders die personellen Probleme. Wir hatten kaum einmal 16 topfitte Spieler zur Verfügung und konnten so in der zweiten Halbzeit oft nicht entscheidend nachlegen“, bedauert Stangl. Entsprechend gelang dem TSV nach einem Rückstand kein Sieg.

„Sie haben eine sehr eingespielte Mannschaft.“

Deutlich besser läuft es für die Erkheimer, die nach dem knapp geschafften Klassenerhalt im Frühjahr bisher eine sehr gute Rolle spielen. Trotz des 0:4 in Durach vor einer Woche rangiert der TVE auf Platz vier. „Sie haben eine sehr eingespielte Mannschaft“, sagt Stangl. Hoffnung bereitet ihm, dass sein Team bislang fast ausschließlich gegen Vereine aus dem oberen Tabellendrittel punktete. So gewann es etwa gegen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen (3:2) und den zweitplatzierten FC Kempten (2:1). „Wir müssen aber auch mal gegen die unteren Mannschaften gewinnen.“

Kosel fehlt dem TSV in Erkheim

Die Trainingswoche war geprägt von krankheitsbedingten Ausfällen. So wird unter anderen Sven Kosel am Sonntag fehlen. Dafür ist Sebastian Kraus auf einem sehr guten Weg. „Wir brauchen ihn mit seiner Zweikampfstärke“, sagt Stangl. Er rechnet auf dem engen Platz im Unterallgäu mit einer kampfbetonten Begegnung. Es dürfte eine ähnliche Partie werden wie im Frühjahr, als der TSV knapp mit 1:0 in Erkheim siegte. Im Hinspiel hatte noch der TVE 2:0 gewonnen. (Tobias Huber)