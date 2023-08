„Pech für uns, Glück für Zorneding“ - Geschickter Grillmayer stibitzt Kirchseeon zwei Zähler

Von: Wolfgang Herfort

Beide einen Punkt – und Schluss! Die Zornedinger (rot, v.l.) Matthias Schuster und Tobias Knöcklein konnten Kirchseeons (re.) Lorenzo Roth spät noch Punkte klauen. Foto: c.riedel © c.riedel

Die Führung nicht über die Zeit gebracht: Kirchseeon muss sich nach langem Vorsprung doch noch mit einem Unentschieden beim TSV Zorneding zufriedengeben.

Zorneding – Auch wenn seine Kirchseeoner den Ausgleich erst in der letzten Minute des Derbys kassierten, war Trainer Günther Lehner nicht angesäuert. „Pech für uns, Glück für Zorneding“, hakte er das späte 1:1 durch Ralph Grillmayer (90.) ab. Lois Kormann hatte die Gäste in einer überaus kampfbetonten Partie kurz nach dem Seitenwechsel in Führung geschossen (48.). „Vor dem Spiel wäre ich mit einem Remis durchaus zufrieden gewesen“, so Lehner: „Nach dem Verlauf, hätten es zwei Punkte mehr sein dürfen.“

„Wir haben es fast geschafft, den Zornedingern ein Bein zu stellen.“

Lehner gestand zwar zu, dass Zorneding mehr Ballbesitz gehabt habe, Kirchseeon aber die zwingenderen Chancen. Nur seien die riesen Möglichkeiten, „davon gleich drei in den ersten 45 Minuten, nicht konsequent genug zu Ende gespielt worden“. Vor allen Dingen Danny Hahne, der trotz seines Trainingsrückstandes (kam direkt aus dem Urlaub) in der Schlussphase eingewechselt wurde, hatte in der Nachspielzeit den Siegtreffer auf dem Schlappen. „Wir haben es fast geschafft, den Zornedingern ein Bein zu stellen“, fasste Lehner „ein gutes Spiel“ zusammen: „Kämpferisch und taktisch war meine Mannschaft top. Hut ab.“

Last-Minute-Ausgleich durch Grillmayer

Von einem „gerechten Ergebnis“ sprach TSV-Coach Sascha Bergmann. „Beide können damit leben“, nach einem „umkämpften Derby, aber das gehört dazu“. Seine Zornedinger hätten aus ihren Möglichkeiten „einfach zu wenig gemacht“. Was angesichts der Kadersituation aber nicht außergewöhnlich sei. „Außerdem lässt der ATSV in der Defensive bekanntlich nur wenig zu.“

Ein wenig Glück wollte Bergmann dem Ausgleichstor nicht absprechen. Einen Chip-Ball hinter die Abwehrlinie habe Grillmayer geschickt über die Linie gedrückt, nachdem der ATSV mehrmals vergeblich versucht hatte, die Kugel aus der Gefahrenzone zu befördern. Bergmann blickte nach dem Schlusspfiff gleich voraus: „Am Freitag sind wir wieder mit einem Dreier dran.“ Dann steht das nächste Derby beim TSV Oberpframmern auf dem Programm. (Wolfgang Herfort)

TSV Zorneding: Pohn, Ullrich, Bayer, Knöcklein, Lentner, Ziepl, Witaschek, Stadler, Schuster, Kasper, Hartinger - Neu, Höger, Kolbe, Kaiser, Grillmayer, Eberhardt.

ATSV Kirchseeon: Stemberger, L. Alberter, Koch, Koepp, Geber, Güterman, Hotz, Karanikolas, Kormann, Bliemel, L. Roth - D. Alberter, Rehm, Hahne, Nowara.