Tabellenprimus zerlegt Wildenroth gnadenlos – Gröbenzell jetzt Zweiter – Erling punktet dreifach

Von: Stephanie Hartl

Der Treffer von Raphael Reidel reichte nicht: Malching unterliegt Gröbenzell. © Nico Scherer

Viele Tore in der Kreisklasse: Der VfL Egenburg trifft sechsmal gegen Wildenroth und der TSV Erling fünfmal gegen Puchheim.

Landkreis – Für Wildenroth setzte es eine Niederlage beim Tabellenführer, die recht heftig ausfiel. Gröbenzell bezwingt Malching und zieht an der Spielvereinigung vorbei.

Kreisklasse 1: Kantersieg für Egenburg, Gröbenzell gewinnt in Malching

SpVgg Wildenroth - VfL Egenburg 1:6 (1:4) – Dass es beim Tabellenführer schwer werden würde, zu punkten, war klar. dass es am Ende so deutlich in einer Niederlage enden würde für Wildenroth, hingegen eher nicht. Doch es sollte eben einer jener Spieltage werden, an denen nichts zusammenlief für die Spielvereinigung. „Ein Spiel zum Vergessen“, so SpVgg-Teamsprecher Jürgen Throm. „Dabei waren wir gefühlt nicht mal schlechter.“ Doch Tabellenführer Egenburg zeigte sich „gnadenlos effektiv“ (Throm), stand sehr kompakt und hatte in Michael Wagner einen starken Keeper, der immer wieder Bälle rausfischte. Die Hausherren hatten sich schon eine 4:0-Führung herausgespielt, da glückte dann Wildenroths Valentin Batzer ein Traumtor, wie es Throm nannte. Ein Weitschuss ins Kreuzeck und Wildenroth hatte sich das 1:4 erspielt (45.. Damit ging es in die Pause, doch auch nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste kein Rezept, die Partie noch irgendwie zu drehen. Dafür netzte Egenburg noch zweimal ein. Nach der deutlichen Niederlage rutscht Wildenroth auf den dritten Tabellenplatz ab. Im nächsten Spiel trifft die SpVgg nun noch auf Überacker. Throm: „Da geht es um alles.“ Am letzten Spieltag ist Wildenroth spielfrei - und somit untätig zum Zuschauen verdammt.

SC Malching - SC Gröbenzell 1:4 (1:1) – Für die Gäste lief es in der ersten Hälfte noch richtig holprig, erst eine Standpauke in der Pause durch Trainer Daniel Sy, brachte Gröbenzell wieder auf die Spur. Dabei hatten die Gäste durch den Treffer von Phlip Schmid noch das 1:0 erzielt (11.). Malchings Raphael Reidel glich kurze Zeit später aus (18.). Nach der Pause war es erneut Schmid, der zum 2:1 traf (69.), Maximilian Öttl erhöhte auf 3:1 (78.) und den Schlusspunkt setzte Quirin Luff in der Schlussphase mit einem feinen Solo zum 4:1-Endstand (89.)

Kreisklasse 2: Alling und Erling feiern drei Punkte

TSV Alling - TSV Pentenried 1:0 (1:0) – Beim Tabellenschlusslicht mühten sich die Allinger zu einem 1:0-Sieg. Kurz vor der Pause hatte Metehan Aksoy zum 1:0 für die Gastgeber getroffen (42.). Damit klettert das Team von Trainer Sebastian Kiffer auf Platz sechs in der Tabelle.

TSV Erling - FC Puchheim 5:2 (1:1) – Diese drei Punkte hätten schon gut getan für den FC Puchheim. Doch beim direkten Konkurrenten Andechs lief es nicht rund für das Tam von Coach Erol Serter. Die Hausherreng in in Führung (24.), doch vor der Pause konten Puchheim noch ausgleichen, als Simon Rotter traf (40.). Mit dem 1:1 ging es in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff landete ein Eigentor im Puchheimer gehäuse (47.), so dass die Gastgeber wieder führten. Für Puchheim konnte jedoch Behzat Gaidi erneut zum 2:2 ausgleichen (61.). Danach waren nur noch die Hausherren am Drücker. Zudem musste Michael Samabor vom FCP mit Rot vom Platz (85.). Drei weitere Gegentore kassierte das Serter-Team – darunter zwei Elfer (80./83.) – so dass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. (Stephanie Hartl)