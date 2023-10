Günding kassiert spätes Remis: „Weiß nicht, wie wir nur mit einem Punkt aus dem Spiel gehen können“

Bis zur 88. Derby-Minute war die Welt noch in Ordnung für Kapitän Jonas Schwarz und den SV Günding. Doch dann machte der TSV Bergkirchen (weiße Trikots) in der Schlussphase noch zwei Tore. Foto: ro © ro

Aus 0:2 mach 2:2: Der TSV Bergkirchen kommt im Derby gegen Günding nochmal zurück und erzielt in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer.

Günding – Mehr Derby geht nicht in einer Gemeinde: Beim 2:2 des SV Günding gegen den Nachbarn TSV Bergkirchen war alles geboten, Hektik, harte, bisweilen sehr harte Zweikämpfe, vier Volltreffer und leider auch viele unqualifizierte Bemerkungen von außen. Am Ende stand ein Ergebnis, nach dem es bis zur 88. Minute nicht ausgesehen hatte. Günding führte mit 2:0 und war fußballerisch die bessere Mannschaft gewesen. Aber Aufsteiger Bergkirchen kam noch einmal zurück.

Viel Kritik an Schiedsrichter Colsman

SVG-Trainer Markus Remlein und Bergkirchens Spielertrainer Simon Zacherl hatten sich auf ein hitziges Lokalderby eingestellt. Schon seit Wochen hätten die Spieler aufs Spiel hingefiebert. Am Ende stand für Bergkirchen ein gewonnener Punkt, während man in Günding eher von zwei verlorenen Punkten sprechen dürfte.

Viel Kritik musste Schiedsrichter Tim Colsman einstecken. Doch die war unberechtigt. Eigentlich müsste man vor dem jungen Mann den Hut ziehen, solch ein hochemotionales Derby zu leiten und auch gut über die Bühne zu bringen.

Frühe Führung für Günding

Günding begann dominant und ballsicher, die Gäste aus Bergkirchen hingegen hatten große Probleme im Spielaufbau und im Passspiel. In der 12. Minute schon ging Günding durch Benedikt Kronschnabl in Führung. Er erlief einen Steilpass und schloss über halblinks mit einem Schuss ins rechte Eck sicher ab.

Nach dieser Führung erhöhte sich die Zahl der Zweikämpfe, die mitunter an die Schmerzgrenze gingen. So fand das Spiel meistens zwischen den beiden Strafräumen statt – mit vielen Unterbrechungen und Fouls.

Bergkirchen kommt nach 0:2-Rückstand in den letzten Minuten zurück

Der SVG erhöhte in der 44. Minute auf 2:0. Innenverteidiger Matthias Keil war mit einem Kopfball erfolgreich. Bergkirchen hatte bis dahin nicht einmal auf das Gündinger Tor geschossen. Mit einem Vierfachwechsel – nun stand mit Stefan Frimmer neben Zacherl auch der zweite Bergkirchner Spielertrainer auf dem Platz – kam etwas mehr Linie ins Spiel der Gäste. Günding verlegte sich derweil aufs Kontern, spielte einige gute Szenen jedoch nicht geschickt aus. Bergkirchen war jetzt optisch überlegen, blieb aber vor dem Tor harmlos. Nur SVG-Keeper Marcel Kemmerer sorgte mit zwei Leichtsinnsfehlern für Gefahr.

Bis in die 90. Minute sah Günding wie der sichere Derbysieger aus. Doch es kam anders. Erst machte Innenverteidiger Philipp Guellich nach einer Ecke das 2:1. Und in der 93. Minute fiel auch das 2:2 durch Maximilian Märkl, ebenfalls nach einem Eckstoß.

„Wir kassieren zwei Standardgegentore, sonst kam von Bergkirchen nichts.“

„Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie wir nur mit einem Punkt aus diesem Spiel gehen können“, ärgerte sich SVG-Trainer Remlein. „Wir kassieren zwei Standardgegentore, sonst kam von Bergkirchen nichts, kein Torschuss, nichts.“ Seine Mannschaft hätte die 2:0-Führung durchbringen müssen, „der Sieg wäre absolut verdient gewesen. Das Unentschieden für Bergkirchen sei schmeichelhaft. Bergkirchens Spielertrainer Stefan Frimmer sah das anders: „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Unentschieden in Ordnung. In der ersten Halbzeit war Günding spielbestimmend, da waren wir viel zu passiv. In der zweiten Halbzeit war es eine Willensleistung.“

Wermutstropfen beim TSV: Zacherl fällt lange aus

In Bergkirchen freute man sich über den Punktgewinn. Aber es gab auch eine weniger erfreuliche Nachricht: Frimmers Trainerkollege Simon Zacherl hat sich sehr schwer am Oberschenkel verletzt, er wird wohl Monate ausfallen. (Robert Ohl)