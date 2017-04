Haching seit fünf Spielen ohne Sieg

SpVgg Unterhaching - Déjà-vu in Haching! Am Samstag reichte es beim Regionalliga-Ersten wieder nur zu einem Punkt. Gegen Seligenporten kam die SpVgg vor 1500 Fans nicht über ein 1:1 hinaus und wartet seit fünf Wochen auf einen Sieg.

„Wir hatten schon Zeiten, in denen wir effektiver waren“, gab Kapitän Seppi Welzmüller zu, der sein Comeback nach rund einem halben Jahr feierte. Fabian Klose (26.) traf für die Gäste, Sascha Bigalke (51.) für Haching. Trainer Claus Schromm versprach: „Ab jetzt ist die Fastenzeit vorbei!“ Denn die Vorstädter, die weiter zwölf Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz haben, wollen „die Meisterschaft endlich fixieren“, so Schromm, um sich für die Relegation zur 3. Liga zu qualifizieren. Dort treffen sie (Stand heute) auf Waldhof Mannheim oder die SV Elversberg. Das ergab die Auslosung am Samstag.

SpVgg Unterhaching – SV Seligenporten 1:1 SpVgg Unterhaching: Marinovic, Welzmüller, Greger, Dombrowka, Bigalke, Stahl (82. Taffertshofer), Piller, Nicu, Bruno (72. Reisner), Hain, Kiomourtzoglou (68. Einsiedler) - Trainer: SchrommSV Seligenporten: Bogner, Schäf, Neuerer, Herzel, D'Adamo (93. Held), Worst, Schelle, Klose (78. Weber), Katidis, Mosch, Hobsch - Trainer: Schlicker - Trainer: GündoganSchiedsrichter: Pflaum (Dörfleins) - Zuschauer: 1500Tore: 0:1 Klose (27.), 1:1 Bigalke (51.)

Quelle: fussball-vorort.de