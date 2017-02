Haching: Ein Verein zwischen Aufbruchstimmung und Schulden

Bei der Jahresversammlung der SpVgg Unterhaching vor einem Jahr samt Neuwahlen waren die Gemüter erhitzt. Diesmal demonstrieren die Mitglieder Einigkeit. In einem Punkt aber sind sie diskussionsfreudig.

Es war bereits kurz vor Mitternacht, als Manfred Schwabl am Donnerstag noch einmal ans Rednerpult trat. Von den anfangs 105 stimmberechtigten Mitgliedern waren kaum mehr 80 im VIP-Haus am Sportpark. Doch diese eine Frage wollte der Präsident des Regionalliga- Spitzenreiters unbedingt noch stellen: Können wir mehrheitlich die Ausgliederung der Fußball-Abteilung in eine Kapitalgesellschaft vorbereiten? „Wenn wir in den bezahlten Fußball zurück- und uns dort irgendwann stabil bewegen wollen, ist dieser Schritt alternativlos“, sagte Schwabl unserer Zeitung.

Er findet: Nur so kann man sicherstellen, dass langfristig nicht die Gemeinnützigkeit des e.V. gefährdet wird, die Strukturen professioneller werden, und man auf geeignete Investoren zugehen kann. Die anwesenden Mitglieder sahen das offenbar genauso. Fast einstimmig unterstützten sie den Vorschlag. Schwabl sagte: „Dass das Votum so klar ausging, ist ein sehr großer Vertrauensvorschuss in das jetzige Präsidium.“ Ein anderes Thema, das sich die Vereinsoberen auf die Fahne geschrieben haben, ist der Breitensport im Nachwuchsbereich. Zuletzt lag der Fokus dort auf dem Leistungssport, fußballbegeisterte Kinder ohne höhere Ambitionen sahen oft die Rote Karte. „Wir wollen den Breitensport neu beleben und den Hachinger Kindern wieder eine Heimat geben“, meinte Vize-Präsident Peter Wagstyl. Auch hier herrschte Konsens. Genauso wie beim Saisonziel der 1. Mannschaft.

Angesichts der 19 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz versicherte Cheftrainer Claus Schromm: „Die Meisterschaft lassen wir uns einfach nicht mehr nehmen. Das ist mal Fakt!“ Auch personell ist man für die 3. Liga gut aufgestellt, nur die Schulden von derzeit 1,9 Millionen Euro trüben die sonst makellose Bilanz. Doch Schwabl erklärte, dass man die Lizenz für die nächsthöhere Spielklasse beantragen werde. „Ich bin guter Dinge, dass wir mögliche Auflagen des DFB erfüllen können“, betonte der Präsident. Applaus im Raum. Ganz anders beim Tagesordnungspunkt Satzungsänderung. Dort sorgte Paragraf 10 für reichlich Diskussionsbedarf.

Die Mitglieder waren sich uneinig, ob über den Ausschluss eines Mitglieds weiterhin allein das Präsidium verfügen dürfe oder ob man eine zusätzliche Instanz damit betrauen sollte. Nach einer Stunde vereinbarte man, dass das Präsidium ein Mitglied „nach Anhörung des Vereinsrats“ ausschließen darf. Eine weitere Satzungsänderung ist für die nächste Mitgliederversammlung nicht vorgesehen. Stattdessen soll bei der Veranstaltung Anfang Dezember über die Ausgliederung verbindlich abgestimmt werden, und – sofern alles nach Plan läuft – die SpVgg Unterhaching längst wieder in der 3. Liga heimisch sein. „Ich hoffe, dass wir dranbleiben“, sagte Haching- Boss Schwabl mit Blick auf die sportliche Situation. „Jetzt geht die Party hoffentlich erst richtig los.“

Text: Sina Ojo

Quelle: fussball-vorort.de