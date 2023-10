Hallbergmoos nach Wechselfehler bei Forstinning: „Werden keinen Einspruch einlegen“

Von: Nico Bauer

Abgezockt: Hallbergmoos’ Offensivmann Fabian Diranko (l.) versucht Forstinnings Dimitar Kirchev den Ball abzunehmen. Die Gäste agierten über weite Strecken extrem clever. Foto: lehmann © lehmann

Der VfB Hallbergmoos bekommt in der Landesliga Südost nach der 1:5-Niederlage in Grünwald auch gegen den VfB Forstinning die Grenzen aufgezeigt.

Hallbergmoos – Für ganz vorne reicht es einfach noch nicht beim VfB Hallbergmoos. Im Hinrunden-Endspurt wurde man erst von Tabellenführer Grünwald abgeschossen – und nun folgte eine weitere Lektion mit dem 0:1 (0:1) gegen das endlos abgezockte Team des VfB Forstinning. Weil Forstinning einen Wechselfehler beging und kurzzeitig mit zwölf Mann auf dem Platz stand, zog der VfB in Erwägung, Protest einzulegen, entschied sich letztlich aber dagegen.

Touray schießt Forstinning zum Sieg

Anfangs ließen beide Mannschaften nicht viel zu, und nach dem einzigen Tor des Tages schaltete der Gast nur noch in den Verteidigungsmodus und drehte gekonnt an der Uhr. Für den neutralen Zuschauer war der Schlusspfiff eine Erlösung. Bitter aus Sicht der Hallbergmooser war, dass sie eigentlich mehr von der Partie hatten und in Person von Marcos Hones einen gefährlichen Abschluss verzeichnen konnten. Ansonsten war es das typische 0:0-Spiel, in dem die Gäste einen guten Angriff hatten und durch Bakary Touray den Siegtreffer erzielten (22.). Der war allerdings sehr schön herausgespielt und machte die Aufgabe für Hallbergmoos noch um ein Vielfaches schwerer.

Starke Defensivleistung der Gäste

Forstinning stand defensiv unheimlich kompakt, nahm dem Gegner ab der Mittellinie mit zwei engen Ketten regelrecht die Luft zum Atmen und verteidigte jeden Ball ganz seriös weg. Der VfB Hallbergmoos hätte wahrscheinlich noch stundenlang warten müssen, bis diese Mannschaft einen Fehler gemacht oder etwas angeboten hätte. Um Forstinning defensiv aus der Ordnung zu bringen, hätte der Absteiger oft schneller spielen müssen. Dazu kam, dass die abgezockten Gäste häufig auch mit taktischen Fouls an der Mittellinie das Geschehen beruhigten.

Die größte Hallbergmooser Chance, in die Partie zurückzukommen, gab es 20 Minuten vor dem Ende: Fabian Diranko setzte sich im Dribbling gleich gegen vier Mann durch und brachte den Ball mit etwas Glück zu Marcos Hones, der das Tor aber knapp verfehlte.

„Wir wollen die Schiris da auch in Schutz nehmen.“

In der 79. Minute bekam das Spiel dann seinen ganz großen Aufreger, weil die Forstinninger drei Akteure einwechselten, jedoch nur zwei rausgingen – 20 Sekunden spielte der Gast dann mit zwölf Mann. Die junge Schiedsrichterin hatte sich auf dem Platz mit den beiden Linienrichtern besprochen, ließ das Spiel weiterlaufen und ärgerte sich später schwarz, den Wechselfehler nicht vor der Spielfortsetzung bemerkt zu haben. „Wir werden keinen Einspruch einlegen. Das Regelwerk ist hier eindeutig – siehe FC Bayern gegen Freiburg. Wir wollen die Schiris da auch in Schutz nehmen. Spieler machen Fehler, da können auch Schiedsrichtern welche unterlaufen. Wir sind froh dass es noch immer so viele gute Schiedsrichter gibt“, sagte Hallbergmoos’ Sportlicher Leiter Anselm Küchle. Dieses Kuriosum ist aber sicher nicht der Grund für die Niederlage des Absteigers. (Nico Bauer)