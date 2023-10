Neuried gegen Denklingen: Heimkrise empfängt Auswärtsfluch

Von: Oliver Rabuser

Zuhause fürchten sie keinen Gegner: Die Denklinger (hier Lukas Greif im roten Trikot gegen Wacker München) haben daheim nur eine Partie verloren. Gänzlich anders schaut die Bilanz jedoch bei Auswärtsspielen aus. Foto: ruder © ruder

Denklingen ist seit zwei Bezirksliga-Spielen ungeschlagen: Gelingt dem VfL in Neuried auch auswärts endlich wieder ein Sieg?

Denklingen – Kurz vor dem Zwischenzeugnis in der Bezirksliga Süd rückt eine Statistik in den Mittelpunkt, die gleichermaßen diskussionswürdig wie bei den Betroffenen verpönt ist. Das schlechteste Heimteam dieser Staffel empfängt die miserabelste Auswärtsmannschaft – sprich: Der VfL Denklingen ist diesen Samstag zu Gast beim TSV Neuried (14 Uhr). Den Spielausgang zu prognostizieren, ist in diesem Fall fast schon eine Aufgabe für Demoskopen, zumal auf beiden Seiten gerade einmal fünf geschossene Tore in der entsprechenden Statistik aufgeführt sind.

Der TSV Neuried ist seit sechs Heimspielen sieglos

Der TSV Neuried wartet nach sechs vergeblichen Anläufen auf den ersten Sieg vor eigenem Publikum. Der VfL Denklingen ist als Gast bestrebt, die Negativserie der Würmtaler nicht abreißen zu lassen. Mit Ausnahme des Arbeitssiegs beim TSV Brunnthal kann die Elf von Trainer Markus Ansorge bis dato jedoch keine Erfolgserlebnisse in der Fremde vorweisen.

Denklingen will sich Luft nach unten verschaffen

Den erquickenden Moment, frische Bergluft zu atmen, kennt VfL-Coach Ansorge zur Genüge. Oft ist er mit seinem Mountainbike in der Region unterwegs, kein Anstieg ist ihm dabei zu steil. Bis vor kurzem war der Spagat meist recht groß, wenn er im Fußballer-Alltag immer wieder mit dem sauerstoffarmen Mief des Tabellenkellers konfrontiert wurde. Entsprechend tief schnaufte man beim VfL nach dem Heimerfolg gegen Wacker München durch. Rang neun und ein kleiner Abstand zu den toxischen Dämpfen in der Abstiegszone ist jetzt mal ein solides Fundament für die restlichen Pflichtspielwochen dieses Herbstes. Keinesfalls aber eines, das dem Coach ausreicht. „Mit zwei Niederlagen bist du gleich wieder hinten drin“, gibt Ansorge zu bedenken. Doch es soll ja weiter in die andere Richtung gehen. Einen weiteren Dreier vor den Toren Münchens, und der VfL könnte sich „von den direkten Abstiegsplätzen etwas wegmanövrieren“, so der VfL-Coach. Das wären dann zwei Siege in Folge – so etwas haben die Denklinger in dieser Spielzeit noch nicht geschafft. „Wäre vor dem Winter psychologisch wichtig“, sagt der 56-Jährige.

Anderseits habe sich seine Elf gegen Neuried „immer schwer getan“. Das liegt Ansorges Meinung nach daran, dass die Neurieder schlicht nicht so schlecht sind, wie es das Klassement aussagt. „Die Truppe ist gut“, so Ansorge. Er nennt exemplarisch Tobias Meier, Lasse Wippert, Paul Greger oder Maximilian Schwahn, die für ihn überdurchschnittliche Bezirksliga-Kicker sind und die Qualität des Gegners zeigen. Tief und kompakt stehen, ist ohnehin Grundvoraussetzung beim VfL. Doch wolle man schon auch „immer wieder mal die Initiative ergreifen“, unterstreicht Ansorge.

„Er hat die Power, die wir brauchen.“

Hierbei hat sich als vorteilhaft erwiesen, dass Hannes Rambach zuletzt wieder deutlich offensiver agierte. Am Samstag wird dann auch Dominik Karg nach überstandener Erkältung wieder auflaufen. Wahrscheinlich nicht sofort, gleichwohl als Entlastung zu fortgeschrittener Spielzeit. „Er hat die Power, die wir brauchen“, so der Coach. Selbst bei Christoph Schmitt schaut’s ganz gut aus. Die Übungseinheiten ließ der Routinier noch aus, in Neuried aber soll er nach überstandener Muskelverletzung auflaufen. „Drei Punkte gibt’s nur im Spiel, nicht im Training“, stellt Ansorge klar. (Oliver Rabuser)