„Größe des Kaders wird sich verändern“: Türkgücü plant Abgänge

Von: Robert M. Frank

Ünal Tosun fehlt Türkgücü München derzeit verletzt. © IMAGO/Michael Sigl

Türkgücü München plant den Kader in der Winterpause zu verändern. Der FC Bayern München II feiert derweil einen Kantersieg gegen die SpVgg Bayreuth.

München – Der Wintereinbruch hatte natürlich Einfluss auf das Geschehen in der Regionalliga Bayern, wo es gleich fünf Spielabsagen gab. Während Türkgücü zur Untätigkeit verdammt war, überrannte der FC Bayern II das Topteam aus Bayreuth.

FC Bayern II – SpVgg Bayreuth 4:0 (4:0).

Mit den beiden stark aufgelegten Profis Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic erwischte das Team von Bayern-Trainer Holger Seitz einen Traumstart. Lucas Copado gelang in der ersten Halbzeit ein Hattrick nach sehenswerten Kombinationen seines Teams (13., 35., 38.). Den vierten Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielte Krätzig nach einer Vorarbeit von Kapitän Timo Kern (33.).

Die kleinen Bayern profitierten dabei auch von einem Feldverweis für die Oberfranken. Beim Drittliga-Absteiger hatte Kapitän Edwin Schwarz die Rote Karte wegen eines groben Foulspiels an Younes Aitamer gesehen (29.). In der torlosen zweiten Halbzeit konnte Seitz seine Mannschaft dann auf einigen Positionen durchwechseln. Zahlreiche Spieler der Bayern-Amateure waren zuletzt auf Länderspielreisen unterwegs gewesen und bekamen im bedeutungslosen und an Chancen ärmeren zweiten Durchgang teilweise eine Pause von Seitz verschafft.

Drei auf einen Streich: Bayerns Hattrick-Held Lucas Copado. Foto: Imago © Imago

„Ärgerlich, waren gut drauf“: Türkgücü-Spiel fällt erneut aus

Türkgücü München musste derweil mit der nächsten Zwangspause klarkommen. Aufgrund der Witterungsbedingungen wurde das Auswärtsspiel bei der SpVgg Ansbach kurzfristig abgesagt –für das Team von Trainer Alper Kayabunar bereits der dritte Spielausfall innerhalb von nur zehn Tagen. „Das ist ärgerlich, wir waren gut drauf“, ärgerte sich der Trainer des Tabellendritten.

Zuversichtlich stimmte den Türkgücü-Coach hingegen das 6:3 unter der Woche auf dem heimischen Platz gegen eine Auswahl von Influencern. Hier hatte Kayabunar allen Spieler 45 Minuten Einsatzzeit geben können. Auch die Personalsituation im eigenen Team sieht der Trainer grundsätzlich positiv. Mit Ausnahme der Verletzten Ünal Tosun, Benedikt Auburger, Sascha Hingerl und dem seit zwei Wochen wieder mittrainierenden Azur Velagic (Operation nach Fußverletzung) kann Kayabunar derzeit auf einen gut aufgelegten Spielerkader zurückgreifen.

Transfers bei Türkgücü? „Wir brauchen einen nicht mehr so großen Kader“

Ein Kader, der sich nach der Winterpause noch einmal verändern soll. „Es werden einige Spieler nach Verletzungen zurückkehren, daher wird sich von der Größe des Kaders ein bisschen etwas verändern. Wir brauchen dann einen nicht mehr so großen Kader wie in der Zeit seit dem Sommer“, verriet Kayabunar. (Robert M. Frank)