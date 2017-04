Heimstetten setzt Aufholjagd mit Zittersieg fort

SV Heimstetten - Am Ende wäre es beinahe noch schief gegangen für den SV Heimstetten. Acht Minuten vor Schluss ist es Torwart Maximilian Riedmüller, der einen Schuss eines Gundelfinger Stürmers soeben noch per Blitzreflex entschärft.

„Das war eine überragende Reaktion“, lobt Trainer Borislav Vujanovic die Parade seines Keepers beim Stand von 2:1. „Da können wir uns bei ihm bedanken, dass wir da nicht den Ausgleich kassiert haben.“</p><p>Zehn Zitter-Minuten später ist die „Pflichtaufgabe erfüllt“, wie Vujanovic den 2:1-Sieg über den Tabellenletzten bezeichnet. Dieser sei „hoch verdient“, stellt er klar. Jedoch: „Es hätte heute ein ruhigerer Nachmittag werden können. Aber leider haben wir es in der ersten Hälfte verpasst, trotz guter Chancen das dritte Tor zu machen.“ Und so sei es am Ende nicht nur „ein hässliches, ekliges Spiel“ für seinen SVH geworden, sagt der Trainer – sondern auch eine Zitterpartie bis zum Schlusspfiff. </p><p>Dabei sieht es anfangs so aus, als sollte Heimstetten zu einem ähnlich mühelosen Sieg wie beim 4:1-Erfolg im Hinspiel spazieren. Schon nach sechs Minuten verlädt Orhan Akkurt vom Elfmeterpunkt den Gundelfinger Torwart, der ihn kurz zuvor im Strafraum von den Beinen geholt hat: Das frühe 1:0 ist bereits Saisontreffer Nummer 21 für die Tormaschine – und es spielt den Gästen in die Karten. </p><p>So wirbeln die SVH-Kicker in der Folge munter weiter und erspielen sich Chancen. Doch vor dem Tor haben sie Ladehemmung – mit einer sehenswerten Ausnahme: Nach 25 Minuten spielt Paul Thomik einen feinen Pass auf den Flügel zu Hugo Lopes, der die Kugel scharf auf den ersten Pfosten zirkelt. Dort wiederum taucht jener Spieler auf, der im Sechzehner eine fast schon magische Anziehungskraft auf das Spielgerät auszuüben scheint: Orhan Akkurt, der per Kopf das 2:0 besorgt.</p><p>Auf der anderen Seite kommen auch die Platzherren hier und da gefährlich vors Tor – und dennoch rechnen beim Pausenstand von 2:0 nur die hartnäckigsten Optimisten unter den Heimfans damit, dass es heute noch mal eng wird. Aber ihre Elf kämpft nach dem Wechsel wacker weiter, während der SVH-Express an Fahrt verliert. Zunächst kann ein blendend aufgelegter Maximilian Riedmüller das Anschlusstor noch in zwei Situationen verhindern, doch in der 76. Minute ist auch er machtlos bei einem Kopfball von Bernd Scheu. Nach dem 2:1 wirft Gundelfingen alles nach vorne, und der SVH wackelt gewaltig – „wir mussten das am Ende über die Zeit retten“, räumt Vujanovic ein.</p><p>Summa summarum jedoch stünden drei Punkte auf der Habenseite, bilanziert der Coach. „Das war unser Ziel, und dann muss man auch mal mit so einem Sieg zufrieden sein.“ Zumal der SVH durch den Erfolg weiter im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz bleibt – und bereits übermorgen noch mehr Boden gutmachen kann. Dann reist Heimstetten zum abstiegsbedrohten TSV Bogen. Patrik Stäbler</p><p>FC Gundelfingen – SV Heimstetten 1:2 (0:2)</p><p>SVH: Riedmüller, Paul, Kubina, Hintermaier, Thomik, D. Schmitt, Steimel, Lopes (59. Riglewski), Duhnke (73. Giglberger), Nappo, Akkurt (87. Wellmann).</p><p>Tore: 0:1 Akkurt (6.; Foulelfmeter), 0:2 Akkurt (25.), 1:2 Scheu (76.).</p><p>Schiedsrichter: Markus Hertlein (TSV 1860 Dinkelsbühl) – Zuschauer: 200.</p>

Quelle: fussball-vorort.de