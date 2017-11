Neuzugänge? SV Heimstetten lehnt ab: „Das wäre töricht“

Heimstetten – Zwölf Spiele am Stück ohne Niederlage, darunter zehn Siege: Dass der SV Heimstetten letztmals so eine Serie hingelegt hat, ist mittlerweile achteinhalb Jahre her. Unter Trainer Vitomir Moskovic schaffte der SVH seinerzeit exakt die gleiche Bilanz und legte zudem in der 13. Partie noch ein weiteres Remis obendrauf, ehe die Serie durch eine Niederlage in Pullach riss.