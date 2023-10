Herbe Schlappe für den TSV Otterfing – Kreuth stark gegen den Tabellenführer

Nichts zu Lachen für Simone Kalms und Otterfing: Der TSV musste eine Klatsche gegen die SpVgg Markt Schwabener Au einstecken. © TSV Otterfing

Während die SpVgg Markt Schwabener Au den TSV Otterfing in der Bezirksliga abschießt, feiert Huglfing in der A-Klasse drei Punkte gegen Real Kreuth.

Landkreis – Ein bitteres Wochenende liegt hinter den beiden Fußball-Damen-Teams aus dem Landkreis. Der TSV Otterfing musste sich in der Bezirksliga 1 bei der SpVgg Markt Schwabener Au mit 0:9 geschlagen geben. Der FC Real Kreuth verlor bei der U23 des SC Huglfing durch zwei späte Gegentore.

Markt Schwabener Au schenkt Otterfing neun Tore ein

Eine bittere Klatsche für die Damen des TSV Otterfing. Schon zur Pause war das Spiel entschieden, nach Seitenwechsel folgten noch weitere fünf Tore. „Es war eine auch in dieser Höhe verdiente Niederlage. Wir sind zu keinem Zeitpunkt ins Spiel gekommen und haben alles vermissen lassen, was wir trainiert und uns vorgenommen hatten“, berichtet TSV-Trainer Roland Trömer. Bestnoten verdiente sich lediglich Torfrau Ulrike Giesa, die eine zweistellige Niederlage verhinderte. „Sie hat super gehalten, sonst wäre das Ergebnis noch höher ausgefallen“, sagt Trömer. Nun gilt es die Niederlage abzuhaken, denn am Sonntag wartet das Heimspiel gegen die SG Babensham/Eiselfing.

Tore: 1:0 Formanski (6.), 2:0 Gaubatz (7.), 3:0 Schmitt (10.), 4:0 Schmitt (16.), 5:0 Formanski (48.), 6:0 Bauer (64.), 7:0 Gaubatz (71.), 8:0 Mayer (76.), 9:0 Schmitt (83.)

„Eine sehr gute Leistung gegen einen richtig starken Gegner.“

Trotz einer starken Leistung blieben die Königlichen aus Kreuth beim Tabellenführer in Huglfing ohne Punktgewinn. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, allerdings vier Alleingänge auf die Torfrau nicht genutzt. Hinten haben wir nichts zugelassen“, berichtet FC-Trainer Peter Öttl. In der zweiten Halbzeit waren die Gastgeberinnen leicht überlegen und machten bei zwei Solo-Läufen den Sack zu. „Trotzdem eine sehr gute Leistung gegen einen richtig starken Gegner“, resümiert Öttl. (Thomas Spiesl)

Tore: 1:0 Schneider (72.), 2:0 Schneider (83.)