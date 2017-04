Hoaschdenga Buam: "Dran bleiben oben!"

SV Heimstetten - Hinter dem SV Heimstetten liegen turbulente Wochen – aber nur, was das Geschehen abseits des Rasens angeht.

So sorgte der Bayernligist für Schlagzeilen durch zwei Trainer-Rücktritte binnen zwei Monaten: Erst legte Heiko Baumgärtner sein Amt sofort nieder, dann kündigte Borislav Vujanovic an, selbiges am Saisonende zu tun. Darüber hinaus verkündete der Klub, sich in der kommenden Spielzeit unter dem neuen Coach Christoph Schmitt neu ausrichten wolle. Und dann gab es auch noch die Debatte rund um den FC Unterföhring, der im Falle eines Regionalligaaufstiegs seine Heimspiele in Heimstetten austragen will. Angesichts dieses Trubels ist fast in den Hintergrund gerückt, dass der SVH selbst noch ein Wörtchen im Kampf um den Relegationsplatz mitreden will. Und so haben sich vorige Woche die Hoaschdenga Buam zu Wort gemeldet. Man wolle das Team „an das eigentlich Wichtige erinnern“, schreibt der Fanclub auf seiner Facebookseite. Das da wäre: „Gute Leistung im Hier und Jetzt. Dran bleiben oben! Kämpfen für den Aufstieg!“ Zumal auf den SVH nun drei Englische Wochen in Serie warten, in denen sich herauskristallisieren wird, wohin die Reise für Heimstetten geht. Den Auftakt machen dabei zwei Partien gegen Kellerkinder, in denen jeweils ein Sieg Pflicht ist: am Mittwoch beim TSV Bogen und an diesem Samstag um 15 Uhr beim Tabellenletzten FC Gundelfingen. Wobei Trainer Borislav Vujanovic pflichtbewusst mahnt, dass diese vermeintlich leichten Aufgaben „keine Selbstläufer“ seien: „Ich werde die Jungs auch noch mal warnen, dass wir nicht nachlässig werden dürfen.“ Alles andere als ein Erfolg beim Schlusslicht wäre freilich eine große Überraschung, schließlich hat Gundelfingen zuletzt nur eine von neun Partien gewonnen. In der Folge schmiss Trainer Stefan Kerle vergangene Woche vorzeitig das Handtuch und übergab an seinen designierten Nachfolger Karlheinz Schabel, der ihn eigentlich erst im Sommer beerben sollte. Der 55-Jährige, der im Duell gegen den SVH erstmals an der Linie steht, ist bereits der dritte Coach des Aufsteigers in dieser Saison: Im Hinspiel war es noch der einstige Haching-Profi Francisco Copado, der als Trainer erleben musste, wie Heimstetten seine Gundelfinger lockerleicht mit 4:0 abschoss. Auf eine ähnlich klare Angelegenheit hofft Borislav Vujanovic beim Wiedersehen am Samstag, wobei der SVH-Coach personell aus dem Vollen schöpfen kann. Zuletzt hat sich auch Abwehrmann Simon Huber wieder fit gemeldet. Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Paul, Wellmann, Kubina, Hintermaier, D. Schmitt, Thomik, Lopes, Steimel, Riglewski, Akkurt.Text: Patrik Stäbler

Quelle: fussball-vorort.de