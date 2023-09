Höhenrain holt Remis in letzter Minute - Birker schießt Waldram II zum Sieg gegen Berg II

Was für ein Spektakel: Der FSV Höhenrain glich gegen Eurasburg-Beuerberg in der 90. Minute zum 3:3-Endstand aus. © Sebastian Fischer

Während Höhenrain in der Kreisklasse beim SV Eurasburg-Beuerberg noch ein Remis erzwingt, gewinnt die DJK Waldram II in der A-Klasse gegen Berg II.

„Es war ein intensives Spiel, das den Zuschauern sicher gefallen hat.“

Ein famoser Schlussspurt hat den Höhenrainer Fußballern noch einen Punkt im Spitzenspiel der Kreisklasse 5 gesichert. „Es war ein intensives Spiel, das den Zuschauern sicher gefallen hat“, resümierte FSV-Coach Klaus Heller nach dem torreichen Remis. Nach zwei Siegen zum Saisonstart – jeweils ohne Gegentor – starteten die Gäste am Sonntag in Eurasburg mit breiter Brust. „Bis zur ersten Trinkpause war das richtig gut“, lobte Heller, dessen Team zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 vorne lag; Simon Oberrieder hatte getroffen. Danach verloren die Höhenrainer aber etwas den Schwung. „Im letzten Drittel war es zu unsauber“, monierte Coach Heller.

Last-Minute-Ausgleich: Höhenrain kommt noch zum 3:3

Seine Elf kassierte schnell den Ausgleich und Mitte der zweiten Hälfte das 1:2. Als Eurasburgs Michael Kerschbaumer eine Viertelstunde vor dem Ende mit einem Geniestreich von kurz hinter der Mittellinie FSV-Keeper Leonhard Borowski zum 3:1 überlistete, schien die erste Niederlage der Gäste in der Saison besiegelt. „Wir haben dann alles nach vorne geworfen“, sagte Heller. Die Hausherren vergaben zwei Großchancen zur Entscheidung, ehe ein von Andreas Mühr verwandelter Handelfmeter den Höhenrainern wieder Leben einhauchte. Als Lukas Reinhart aus dem Gewühl heraus sogar noch zum 3:3 traf, war der Jubel beim FSV groß. Kurz danach landete sogar noch ein Freistoß im Eurasburger Tor, doch der Schiedsrichter erkannte wohl zurecht auf Abseits. Heller: „Mehr als einen Punkt hätten wir aber auch nicht verdient gehabt.“ (Tobias Huber)

Tore: 0:1 Oberrieder (18.), 1:1 Bauer (22./FE), 2:1 Kerschbaumer (62.), 3:1 Kerschbaumer (76.), 3:2 Mühr (85./HE), 3:3 Reinhart (90.)

Birker macht den Unterschied: Waldram II schlägt Berg II

Nach der ausgezeichneten Aufholjagd im Auftaktspiel ist die Berger A-Klasse-Reserve wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Die Mannschaft von Trainer Djoko Kalaba verlor in Waldram mit 0:1. Dabei kritisierte Kalaba das Spiel seiner Mannschaft nicht, obwohl diese verdient unterlag. Vielmehr störte sich der Coach der Berger daran, dass sich seine Elf quasi von selbst aufgestellt hatte. „Das war genau das, was ich diese Saison nicht mehr haben wollte. Ich musste auf Spieler setzen, die nie im Training sind und dementsprechend keine Abläufe drin haben“, ärgerte sich Kalaba. Mit lediglich zwölf Spielern hatte sich der MTV auf den Weg nach Waldram gemacht. Dort waren die Gastgeber stets das griffigere und auch mit Ball das stärkere Team. „Wir haben uns nach Kräften gewehrt und es definitiv versucht“, sagte Bergs Trainer. „Allerdings sind gewisse Dinge einfach schwer, wenn die Jungs nicht da sind. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass wir überhaupt eine Mannschaft stellen konnten.“ Den Treffer des Tages für Waldram erzielte Julian Birker nach 54 Minuten im Anschluss an eine Ecke. Diese hatten die Gäste nicht clever genug verteidigt, weswegen es am Ende eine Niederlage setzte. (Thomas Okon)

Tor: 1:0 Birker (54.)